Nâng cao năng lực tham mưu, dự báo của ngành Tuyên giáo, Dân vận

Ngày 3-7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên cả nước.

Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. Ảnh: HOÀNG HẰNG

Hội nghị nhằm tập trung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và thống nhất phương pháp triển khai nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận từ Trung ương đến cấp xã.

Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho biết, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và yêu cầu mới sau khi triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cùng việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Trước yêu cầu đó, toàn ngành cần chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: HOÀNG HẰNG

Đồng chí Phạm Tất Thắng nhấn mạnh, hội nghị nhằm cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời giúp cán bộ liên quan đổi mới tư duy, phương pháp công tác, nâng cao năng lực tham mưu, dự báo, tổng kết thực tiễn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Do đó, ngay sau hội nghị, cơ quan tuyên giáo và dân vận các cấp cần khẩn trương cụ thể hóa các nội dung thành chương trình, kế hoạch và giải pháp phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị.

Các đại biểu tham gia tập huấn tại Hà Nội. Ảnh: HOÀNG HẰNG

Theo kế hoạch, các đại biểu tham gia tập huấn sẽ nghiên cứu 9 chuyên đề trọng tâm do lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng các chuyên gia, nhà khoa học trực tiếp truyền đạt.

Nội dung tập trung vào các vấn đề như phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; đổi mới công tác dân vận; kỹ năng chỉ đạo, định hướng tuyên truyền; công tác tuyên giáo, dân vận ở cấp xã; lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; công tác của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền miệng, thông tin đối ngoại; kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo và dân vận trong bối cảnh mới.

Chương trình được xây dựng bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn với những yêu cầu mới từ thực tiễn, bảo đảm tính cập nhật, tính hệ thống và khả năng ứng dụng cao, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo và dân vận trong toàn ngành.

VĨNH XUÂN