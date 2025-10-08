Rà soát, xóa các “điểm đen” giao thông

Đối với những “điểm đen” giao thông bị cử tri phản ánh, bà Trần Thị Thảo, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Bến Cát (TPHCM) đề nghị phòng chuyên môn cần phải sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Ngày 8-10, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Bến Cát Trần Thị Thảo chủ trì cuộc họp nghe Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị báo cáo đề xuất những nội dung liên quan công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn phường.

Qua rà soát, trên địa bàn phường có các tuyến đường giao thông trọng điểm đi qua như: Quốc lộ 13, ĐT741B, ĐT749A, Mỹ Phước – Tân Vạn... Các tuyến đường huyết mạch này kết hợp với các tuyến đường do địa phương quản lý được đầu tư cơ bản hoàn chỉnh đã góp phần chung trong công tác vận tải hàng hóa chung của TPHCM với các tỉnh phía Bắc.

Cán bộ phòng chuyên môn và công an phường trao đổi các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông

Ngoài ra, trên địa bàn còn có 11 tuyến đường huyện; 488 tuyến đường xã. Hầu hết các tuyến đường được đầu tư khá lâu nên nền đường yếu, nhiều chỗ bị bong tróc tạo ổ gà, gây mất an toàn giao thông.

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Bến Cát Trần Thị Thảo lưu ý rà soát, giải quyết dứt điểm các "điểm đen" về tai nạn giao thông

Riêng tuyến Quốc lộ 13, đoạn qua phường Bến Cát và một số tuyến trong khu công nghiệp nhiều đoạn thường xuyên bị ngập úng cục bộ khi mưa lớn kéo dài.

Theo phản ánh của người dân, tín hiệu đèn giao thông một số điểm chưa phù hợp hoặc bị hư hỏng. Một số tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trước thực trạng trên, bà Trần Thị Thảo đề nghị Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với các đơn vị liên quan có giải pháp sớm khắc phục tình trạng trên.

Trước đó, bà Trần Thị Thảo cùng lực lượng chức năng phường khảo sát thực tế các "điểm nóng", "điểm đen" về giao thông trên địa bàn

Đối với những “điểm đen” giao thông bị cử tri, người dân phản ánh kiến nghị, bà Trần Thị Thảo lưu ý phòng chuyên môn cần phải sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Công tác khắc phục phải đảm bảo chắc chắn, tránh tình trạng sửa chữa nhiều lần gây lãng phí và không đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.

TÂM TRANG