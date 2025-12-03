FPT chuyển đổi thần tốc hệ thống thanh toán thẻ cho BIDV

Trong tháng 11 vừa qua, BIDV cùng liên doanh FPT – OpenWay vừa hoàn tất dự án chuyển đổi hệ thống thanh toán thẻ (Core thẻ) lên nền tảng Way4, một trong những giải pháp thanh toán hàng đầu thế giới chỉ sau 18 tháng triển khai.

Dự án Core thẻ BIDV đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của ngân hàng

Được xem là một trong những dự án nâng cấp công nghệ toàn diện phức tạp bậc nhất ngành ngân hàng, dự án giúp BIDV nâng cao năng lực xử lý giao dịch, rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm, dịch vụ thẻ và củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực thanh toán hiện đại.

Hệ thống Core thẻ mới Way4 được triển khai theo mô hình quản lý tập trung, ứng dụng kiến trúc mở cùng khả năng cấu hình linh hoạt, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng chức năng và phát triển các dịch vụ mới. Việc hoàn tất chuyển đổi không chỉ mang ý nghĩa về mặt công nghệ, mà còn đặt nền tảng vững chắc để BIDV tăng tốc triển khai các sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Đối với khách hàng, việc chuyển đổi sang hệ thống Core thẻ Way4 mang lại sự thay đổi toàn diện trong hành trình trải nghiệm dịch vụ thẻ tại BIDV. Khách hàng có thể dễ dàng phát hành thẻ trực tuyến, thêm thẻ trên Ví Apple Pay, Google Pay và sẵn sàng chi tiêu mà không phải chờ đợi.

Hơn nữa, trải nghiệm khách hàng trên các kênh số như SmartBanking và BIDV Direct cũng được cải thiện rõ rệt, giúp khách hàng quản lý thẻ và giao dịch một cách trực quan, nhanh chóng và đồng nhất trên toàn bộ hệ sinh thái số của BIDV.

Dự án chuyển đổi hệ thống thanh toán thẻ của BIDV được đánh giá là một trong những chương trình chuyển đổi công nghệ có quy mô lớn và mức độ phức tạp hàng đầu trong ngành ngân hàng.

Dự án liên quan trực tiếp đến hàng triệu khách hàng, tích hợp với một số lượng lớn các ứng dụng legacy của BIDV, cùng mạng lưới đối tác rộng lớn từ Napas, các tổ chức thẻ quốc tế đến ví điện tử và các ngân hàng liên kết. Đội dự án thực hiện chuyển đổi 27 triệu bản ghi với 12.000 trường dữ liệu bảo đảm chính xác, an toàn và dịch vụ được duy trì ổn định, liên tục…

BÌNH LÂM