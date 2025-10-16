Tối 16-10, sau một thời gian dài ấp ủ, RHYDER chính thức phát hành album đầu tay mang tên "TRAP" do chính anh sáng tác. Sản phẩm đánh dấu bước chuyển mình với nhiều màu sắc mới mẻ trong âm nhạc của nam ca sĩ.

Album TRAP gồm 10 ca khúc, gồm: Thói hư, Sao băng, Không vấn đề, Chẳng tin vào tình yêu... Trong đó, tinh thần đột phá được RHYDER đưa vào ca khúc trong album - Kiệt tác, kết hợp cùng producer 2pillz, thể hiện qua giai điệu, cách nhả chữ, mềm mại với dòng nhạc đang rất được ưa chuộng hiện nay là Afro.

RHYDER ra mắt album đầu tay TRAP

TRAP dẫn khán giả đi từ cảm giác mất mát đến hy vọng, từ tàn tro đến sự hồi sinh, tái định hình cả cảm xúc lẫn niềm tin.

Trải qua 10 bài hát, khán giả có thể thấy ý niệm về vòng lặp cảm xúc trong tình yêu được RHYDER miêu tả thông qua âm nhạc một cách gãy gọn, xuyên suốt và đầy tính nghệ thuật.

“Sau 12 năm làm nghề, phần âm nhạc trong album đầu tay TRAP, tôi mong muốn đem nhiều thể loại màu sắc vào trong một album vừa như thử thách chính bản thân, vừa muốn mang đến một trải nghiệm đầy bất ngờ cho người yêu nhạc. Mong rằng bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy được giai điệu mà mình yêu thích trong album này”, RHYDER chia sẻ.

THU HƯƠNG