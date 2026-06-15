Thế giới

Rơi máy bay ở bang Missouri (Mỹ), 12 người thiệt mạng

SGGPO

Chiếc máy bay chở người nhảy dù đã gặp nạn trong ngày 14-6 tại bang Missouri, miền Trung nước Mỹ, khiến 12 nạn nhân thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay. Ảnh: YAHOO
Hiện trường vụ tai nạn máy bay. Ảnh: YAHOO

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ lực lượng cứu hộ địa phương cho biết, vụ tai nạn xảy ra gần sân bay Butler Memorial, cách thành phố Kansas khoảng 95km về phía Nam.

Chiếc máy bay tư nhân chở 11 người nhảy dù và 1 phi công, đã quay trở lại sân bay sau khi cất cánh vào khoảng 11 giờ 30 (giờ địa phương) và rơi xuống khu vực gần đường cao tốc, khiến chính quyền phải phong tỏa tuyến đường này.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận chiếc máy bay xấu số thuộc dòng Pacific Aerospace P750 - loại máy bay 1 động cơ được thiết kế và chế tạo tại New Zealand.

Phát biểu họp báo, Cảnh sát trưởng Hạt Bates, ông Chad Anderson khẳng định, nhà chức trách không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào liên quan đến khủng bố hay tội phạm trong vụ tai nạn. Theo FAA, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ dẫn đầu cuộc điều tra về nguyên nhân tai nạn.

KHÁNH HƯNG

Từ khóa

14-6 Mỹ tai nạn máy bay 12 người chết Missouri

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