Rực rỡ đêm hội “Trung thu Thành cổ Sơn Tây - Xứ Đoài”

Tối 4-10, tại không gian phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây (phường Sơn Tây, TP Hà Nội), đã diễn ra chương trình “Trung thu Thành cổ Sơn Tây - Xứ Đoài” năm 2025, thu hút đông đảo thiếu nhi và người dân địa phương tham gia.

Đến dự và chung vui với các em nhỏ có ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cùng nhiều đại biểu và du khách.

Một tiết mục trong hội thi mô hình đèn Trung thu của các tổ dân phố ở phường Sơn Tây

Sự kiện được tổ chức gắn với không gian phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây, nhằm góp phần quảng bá văn hóa - du lịch địa phương, đồng thời cụ thể hóa tinh thần Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Biểu diễn múa lân tại đêm hội

Tại đêm hội, các em nhỏ được thưởng thức nhiều hoạt động đặc sắc như: múa lân sư rồng, thi mô hình đèn Trung thu với sự tham gia của 57 tổ dân phố. Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ biểu diễn cùng thiếu nhi Sơn Tây.

Nhân dịp này, lãnh đạo TP Hà Nội và phường Sơn Tây đã trao 57 suất quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao thưởng cho các đội đạt giải tại Hội thi mô hình đèn Trung thu.

Lãnh đạo TP Hà Nội và địa phương trao quà tặng cho thiếu nhi phường Sơn Tây

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND phường Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương nhấn mạnh: Tết Trung thu là dịp thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với trẻ em – những chủ nhân tương lai của đất nước. Các hoạt động được tổ chức rộng khắp, an toàn, bổ ích, góp phần giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển trong môi trường thân thiện, bình đẳng.

KHÁNH NGUYỄN