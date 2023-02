Rút kinh nghiệm Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can (quận 8)

Ngày 1-2, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản yêu cầu hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can (quận 8, TPHCM) rút kinh nghiệm và thu hồi quyết định phân công nhiệm vụ đối với các chức danh tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường do sai quy định.

Trước đó, tại cuộc họp hội đồng sư phạm vào ngày 10-1, ông Nguyễn Tấn Sĩ, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can thông báo miễn nhiệm chức vụ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường đối với 9 giáo viên với lý do có biểu hiện gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự mới đối với các vị trí tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2022-2023. Sau khi tiếp nhận phản ảnh của giáo viên, Sở GD-ĐT TPHCM đã có buổi làm việc với các tập thể, cá nhân của Trường THPT Lương Văn Can để nắm bắt sự việc.