Hai Đại học Quốc gia trực thuộc Bộ GD-ĐT

Từ ngày 12-8, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM chính thức trực thuộc Bộ GD-ĐT, cùng với 63 đơn vị sự nghiệp công lập khác.

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ GD-ĐT.

Theo Quyết định số 1723/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký, ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD-ĐT, cơ cấu mới có hiệu lực từ ngày 12-8-2025.

Ngoài hai đại học quốc gia, danh sách còn có Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Cần Thơ, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế TPHCM… cùng hàng chục trường đại học, cao đẳng, trung cấp, viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo và ban quản lý dự án.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ GD-ĐT rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo hướng tinh gọn, đẩy mạnh tự chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm phù hợp phương án sắp xếp đã được phê duyệt và quy định hiện hành.

>> Danh sách xem tại đây.

LÂM NGUYÊN