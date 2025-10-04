Sắc màu tuổi thơ hội tụ tại Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2025

Trao giải cho các tác phẩm xuất sắc của cuộc thi. Ảnh: VIỆT CƯỜNG

Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút gần 30.000 tác phẩm dự thi của các em từ 5 đến 15 tuổi trên 32 tỉnh, thành phố. Hội đồng nghệ thuật đã chọn lọc 359 tác phẩm của 332 tác giả để trưng bày tại triển lãm, trong đó 39 tác phẩm tiêu biểu được trao giải, gồm 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba, 20 giải Khuyến khích và 5 giải Tập thể.

Khai mạc và trao giải cuộc thi tranh thiếu nhi toàn quốc. Ảnh: VIỆT CƯỜNG

Các bức tranh mang đến cho công chúng một thế giới rực rỡ sắc màu tuổi thơ, thể hiện tình yêu gia đình, quê hương, thiên nhiên và những ước mơ trong trẻo. Không ít tác phẩm phản ánh nhận thức xã hội của trẻ em về các vấn đề thời sự như bảo vệ môi trường hay phòng chống bạo lực học đường.

Triển lãm hơn 300 tranh đặc sắc qua góc nhìn của thiếu nhi đã cho thấy sự quan tâm của thế hệ trẻ trước những thách thức của đời sống hiện đại, đồng thời minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của mỹ thuật thiếu nhi.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông chúc mừng các em thiếu nhi đạt giải và nhấn mạnh: “Đây là những nghệ sĩ nhỏ tuổi đầy tài năng và triển vọng. Thành quả hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng, nỗ lực sáng tạo của các em, đồng thời là động lực để các em tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật, vun đắp tâm hồn và nhân cách đẹp”.

Sự kiện do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, là ngày hội mỹ thuật của thiếu nhi cả nước, khẳng định vai trò của nghệ thuật trong giáo dục thẩm mỹ và bồi dưỡng tài năng trẻ.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 13-10, đồng thời được giới thiệu trực tuyến trên website: ape.gov.vn.

MAI AN