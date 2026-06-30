Sách về chung cư - mô hình khuyến đọc từ cơ sở

Một trong những hoạt động đáng chú ý tại Hội sách Thiếu nhi TPHCM năm 2026 (diễn ra từ ngày 26-6 đến ngày 2-7) là đưa sách về các chung cư trên địa bàn thành phố. Hoạt động này đang nhận được sự ủng hộ tích cực từ các cư dân, đồng thời giúp hoạt động khuyến đọc trở nên thiết thực và hiệu quả hơn.

Giúp việc đọc sách gần gũi hơn

NXB Tổng hợp TPHCM vừa phối hợp UBND phường Diên Hồng tổ chức Lễ phát động phong trào khuyến đọc với chủ đề “Em vui đọc sách, học bao điều hay” tại tầng 7 Chung cư Xi Grand Court (256-258 Lý Thường Kiệt). Tại đây, NXB Tổng hợp TPHCM còn trao tặng Tủ sách Thiếu nhi gồm 170 cuốn sách đến cư dân, góp phần tạo dựng không gian đọc bổ ích cho các em trong dịp hè.

Cư dân Chung cư Xi Grand Court mua sách tại hội sách được tổ chức ở chung cư. ẢNH: MY ĐẶNG

Theo ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TPHCM, chung cư là một không gian sống rất đặc trưng của đô thị, nơi có rất nhiều gia đình trẻ và trẻ em. Khi sách có mặt ngay trong khu dân cư, trong phòng sinh hoạt cộng đồng hay khu vui chơi của các em thì việc đọc sách cũng trở nên gần gũi hơn, tự nhiên hơn.

Đơn vị mong muốn cùng với chính quyền địa phương xây dựng một mô hình khuyến đọc từ cơ sở. Ngoài tủ sách, những không gian này còn là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa như giao lưu tác giả - bạn đọc, hội sách, giới thiệu những cuốn sách hay… để sách thật sự đi vào đời sống của người dân.

Trước đó, vào tháng 4-2026, Sở VH-TT TPHCM cũng đã thí điểm mô hình “Hội sách khuyến đọc” tại Chung cư Vista Verde (2, Phan Văn Đáng, phường Cát Lái). Trong 3 ngày diễn ra, ngoài lượng lớn sách được trưng bày, giới thiệu, hội sách còn mang đến nhiều sân chơi cho thiếu nhi như workshop sáng tạo, vẽ tranh, tô màu, thi giới thiệu sách… tạo không gian vừa học vừa chơi đầy hứng khởi.

Từ hiệu ứng tích cực này, đến Hội sách Thiếu nhi TPHCM năm 2026, Sở VH-TT TPHCM tiếp tục nhân rộng mô hình đến Chung cư Ehome 3 (phường An Lạc), Chung cư The CBD (phường Cát Lái), Chung cư Sora Gardens (phường Bình Dương). Tại các điểm tổ chức đều diễn ra nhiều hoạt động, góp phần đưa văn hóa đọc ra khỏi các không gian truyền thống, hình thành các điểm đọc sách ngay trong khu dân cư.

Cần nhiều không gian đọc trong cộng đồng

Trước khi có “Hội sách khuyến đọc” vào tháng 4-2026, Chung cư Vista Verde đang sở hữu thư viện rộng gần 200m2 với quy mô hai tầng, trở thành nơi học tập, làm việc và đọc sách quen thuộc của cư dân, đặc biệt là các em học sinh từ tiểu học đến trung học. Theo trưởng ban quản trị Trương Văn Hiệp, chung cư đang tiếp tục kết hợp Nhà sách Phương Nam để tổ chức hội sách lần thứ hai.

“Nhiều cư dân đều hưởng ứng rất tích cực mỗi lần chung cư có hội sách. Bình thường, cư dân muốn mua và đọc sách sẽ phải đến nhà sách tại trung tâm thành phố. Khi sách được đưa về tận nơi, cư dân chỉ cần bước chân ra khỏi căn hộ của mình là đã có thể mua sách lẫn văn phòng phẩm”, ông Trương Văn Hiệp chia sẻ.

Tuy nhiên, một vấn đề quan trọng là phải làm sao để hoạt động này không dừng lại ở phong trào mà tiếp tục được duy trì, hình thành nên thói quen đọc sách trong mỗi người dân. Ông Nguyễn Thành Lợi cho rằng, điều quan trọng nhất là phải chuyển từ tư duy trao tặng sách sang xây dựng văn hóa đọc.

Trao một tủ sách không khó, nhưng để tủ sách đó luôn có người tìm đến đọc, nhất là trẻ em lại là câu chuyện khác và cần rất nhiều thời gian. Nếu chỉ có sách thì sẽ rất khó thu hút bạn đọc. Phải có sự gắn kết cơ sở với các đơn vị làm sách, duy trì các buổi kể chuyện theo sách, giao lưu tác giả, giới thiệu sách mới… thì mô hình khuyến đọc mới thực sự có đời sống lâu dài.

NXB Tổng hợp TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị, địa phương để duy trì những hoạt động này như một chương trình lâu dài. Mong rằng, mỗi hội sách sẽ là điểm khởi đầu cho những hoạt động tiếp theo ở cơ sở, để từ đó hình thành thêm nhiều không gian đọc trong cộng đồng.

“Văn hóa đọc không thể chỉ là trách nhiệm trong xây dựng chính sách hay của ngành xuất bản. Gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội phải cùng tham gia. Khi tất cả cùng coi việc đọc là một nhu cầu của đời sống thì lúc đó văn hóa đọc mới bền vững được”, ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TPHCM, cho biết.

HỒ SƠN