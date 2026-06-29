Triển lãm 185 ảnh tư liệu kể về hành trình 50 năm TPHCM mang tên Bác

Sáng 29-6, tại Công viên Chi Lăng (phường Sài Gòn, TPHCM), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM khai mạc Triển lãm ảnh "Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh: Bản anh hùng ca và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đến dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo người dân.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách mời chụp hình lưu niệm tại triển lãm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh, sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Quyết định lịch sử của Quốc hội khóa VI không chỉ ghi nhận những cống hiến to lớn của Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Gia Định trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mà còn thể hiện tình cảm, niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với thành phố mang tên Bác.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nửa thế kỷ qua, niềm vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn động viên, cổ vũ to lớn, đồng thời là trách nhiệm chính trị đặc biệt để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM không ngừng đoàn kết, năng động, sáng tạo, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về khoa học - công nghệ của cả nước, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Triển lãm gồm ba chủ đề: “Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh: Bản anh hùng ca và khát vọng trong Kỷ nguyên vươn mình”, “Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo đô thị có chất lượng sống tốt” và “Thành phố Hồ Chí Minh - Dấu ấn thời gian”.

Triển lãm giới thiệu 185 bức ảnh tư liệu, tái hiện hành trình hơn 300 năm mở đất, giữ đất và phát triển của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - TPHCM; phản ánh các dấu mốc lịch sử từ phong trào đấu tranh yêu nước như Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940, Nam bộ kháng chiến năm 1945 đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Không gian trưng bày cũng giới thiệu những thành tựu nổi bật của thành phố trong thời kỳ đổi mới trên các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kinh tế, khoa học - công nghệ, an sinh xã hội và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các cơ quan đoàn thể cùng người dân tham quan triển lãm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Triển lãm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác, khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững, vươn tầm khu vực và quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới.

THIÊN BÌNH