Sacombank trình cổ đông đổi tên, chuyển trụ sở chính

Đây là các nội dung đáng chú ý trong tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa được ngân hàng này công bố ngày 18-3.

Theo tờ trình kế hoạch thay đổi tên ngân hàng, Sacombank cho biết, “Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín” là tên gọi từ khi thành lập đến nay. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi và cải tiến mạnh mẽ, việc thay đổi tên được kỳ vọng tạo bước ngoặt trong chiến lược phát triển, nâng cao hình ảnh và vị thế. Theo đó, Sacombank dự kiến đổi tên thành "Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc", tên đầy đủ bằng tiếng Anh là. "Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank". Tên giao dịch, tên viết tắt bằng tiếng Anh thành SACOMBANK.

ĐHĐCĐ được đề xuất giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện việc đổi tên, đồng thời triển khai các thủ tục liên quan như xin phép Ngân hàng Nhà nước, sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động, cũng như thực hiện các thủ tục với các cơ quan liên quan. Trong quá trình triển khai, HĐQT được toàn quyền chủ động điều chỉnh, thay đổi tên gọi mới nếu cần thiết hoặc theo ý kiến của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, cũng như quyết định sửa đổi điều lệ ngân hàng tương ứng mà không cần trình lại ĐHĐCĐ.

Liên quan đến việc đổi tên, theo dữ liệu công bố từ Cục Sở hữu trí tuệ, Sacombank đã nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu mới vào cuối năm 2025. Trước khi đề xuất đổi tên như trên, ngân hàng này đã thay đổi nhận diện thương hiệu vào cuối tháng 12-2025, sau khi bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng giám đốc (nay là Tổng giám đốc).

Liên quan đến tờ trình xin đổi địa điểm trụ sở chính, tờ trình nêu: địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank hiện tại không nằm trong vùng lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM. Do vậy, để phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng, tăng độ nhận diện thương hiệu của Sacombank trong giai đoạn phát triển mới, việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank là cần thiết.

Vì thế, HĐQT đề xuất chuyển địa điểm trụ sở chính hiện tại của Sacombank ở số 266-268 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM đến địa điểm khác trên lãnh thổ Việt Nam - phù hợp với định hướng phát triển Ngân hàng trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các nội dung liên quan sau: Quyết định vị trí cụ thể để đặt trụ sở chính của Sacombank, đảm bảo đầy đủ điều kiện hoạt động an toàn, theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Sacombank. Thực hiện thủ tục sửa đổi giấy phép hoạt động và các giấy tờ pháp lý khác phù hợp với nội dung về việc thay đổi địa điểm trụ sở nêu trên.

Ngoài việc đổi tên, chuyển trụ sở chính, Sacombank đã trình cổ đông xin gia hạn thời gian thực hiện đề án tái cơ cấu sau sáp nhập đến hết năm 2030, thay vì hoàn tất vào năm 2026 như kế hoạch trước đó.

NHUNG NGUYỄN