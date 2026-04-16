VN-Index tăng phiên thứ 5 nhờ nhóm cổ phiếu trụ

Thị trường tái diễn tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” tăng hơn 19 điểm, nhưng đà tăng không đồng đều, chỉ đến từ nhóm cổ phiếu trụ.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 16-4 tăng phiên thứ 5 liên tiếp nhưng tài khoản của nhà đầu tư vẫn tiếp tục bị "bào mòn". Bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup tăng mạnh (VIC tăng trần, VHM tăng 4,5%, VPL tăng 2,5%) đã góp cho VN-Index 26 điểm. Trong khi đó, các nhóm cổ phiếu trên thị trường đồng loạt chìm trong sắc đỏ cho thấy dòng tiền không có sự lan tỏa.

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) nghiêng hẳn về sắc đỏ: MBB giảm 1,13%, EIB giảm 1,54%, CTG giảm 1,28%, VIB giảm 1,15%, VCK giảm 4,85%, VIX giảm 2,2%, VND giảm 1,49%, TCX giảm 1,92%, MBS giảm 1,41%; HDB, STB, BID, VCB, TPB, ACB, VCI… giảm gần 1%.

Các nhóm cổ phiếu khác như công nghiệp, nguyên vật liệu, công nghệ thông tin, dầu khí… cũng đồng loạt giảm.

Riêng nhóm cổ phiếu bất động sản là còn giữ được nhiều sắc xanh tích cực. Ngoài bộ 3 cổ phiếu Vingroup tăng mạnh, KBC tăng 4,95%, TCH cũng tăng 3,24%, CEO tăng 1,73%, VRE tăng 1,02%, IDC tăng 1,88%, SZC tăng 1,21%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 19,18 điểm (1,07%) lên 1.819,83 điểm nhưng chỉ có 105 mã tăng và đến 213 mã giảm, 76 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 3,77 điểm (1,49%) lên 256,49 điểm với 58 mã tăng, 70 mã giảm và 68 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 28.000 tỷ đồng, giảm 300 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 29.300 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 2 liên tiếp trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 480 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là FPT gần 524 tỷ đồng, VHM gần 463 tỷ đồng và HCM hơn 118 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN