VN-Index vượt 1.800 điểm, thị trường “xanh vỏ đỏ lòng”

Phiên giao dịch ngày 15-4, thị trường chứng khoán ghi nhận phiên tăng thứ tư liên tiếp, đưa VN-Index vượt mốc 1.800 điểm. Tuy nhiên, đà tăng chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup, trong khi số mã giảm gần gấp đôi số mã tăng.

Cụ thể, VIC tăng trần, VHM tăng 6,28%, VRE tăng 5,02% và VPL tăng 5%, đóng góp khoảng 28 điểm cho VN-Index, trong khi chỉ số này chốt phiên chỉ tăng 25 điểm.

Phần lớn nhóm ngành trên thị trường như nguyên vật liệu, tiêu dùng, công nghiệp, dầu khí, công nghệ thông tin đồng loạt giảm. Trong đó, nhóm phân bón - hóa chất giảm mạnh, với DGC giảm 3,02%, DCM giảm 3,37%, DPM giảm 1,22%, CSV giảm 2,1%...

Nhóm bất động sản phân hóa rõ nét. Ngoài nhóm Vingroup tăng mạnh, NVL tăng 2,34%, KDH tăng 1,34%; IDC, CEO, VCS, VPI tăng gần 1%. Ở chiều ngược lại, KBC giảm 1,48%, TCH giảm 1,73%, BCM giảm 1,47%; DIG, DXG, HDC, KHG, NLG giảm gần 1%.

Nhóm tài chính gồm ngân hàng và chứng khoán cũng phân hóa. SHB tăng 1,99%, BVB tăng 2,38%, VCB tăng 1,01%, HCM tăng 3,47%; CTG, HDB, VPX, SHS, VIX tăng gần 1%. Trong khi đó, STB giảm 2,72%, MSB giảm 1,18%, EIB giảm 1,3%, VIB giảm 1,42%, VCK giảm 1,63%, ORS giảm 1,45%; MBB, BID, ACB, TCB, VCI, OCB, VND giảm gần 1%.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 25 điểm, tương ứng 1,41%, lên 1.800,65 điểm, với 105 mã tăng, 194 mã giảm và 76 mã đứng giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,31 điểm, tương ứng 0,12%, lên 252,72 điểm, với 57 mã tăng, 87 mã giảm và 60 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường tăng. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 28.300 tỷ đồng, tăng 4.800 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả sàn HNX, thanh khoản đạt hơn 30.300 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng mạnh trên sàn HOSE, với giá trị gần 3.384 tỷ đồng. Trong đó, VHM bị bán ròng nhiều nhất, gần 3.375 tỷ đồng; tiếp đến là FPT hơn 432 tỷ đồng và STB gần 88 tỷ đồng.

Tin liên quan Nhóm cổ phiếu ngành thép bứt phá, VN-Index tăng phiên thứ 3

NHUNG NGUYỄN