Saigon Co.op mở rộng hợp tác bán lẻ và thương mại điện tử với Indonesia

Ngày 22-5, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đã đón tiếp phái đoàn Tổng Lãnh sự quán Indonesia đến thăm và làm việc, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại, thương mại điện tử và kết nối chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp hai nước.

Saigon Co.op mở rộng hợp tác với các tập đoàn bán lẻ hàng đầu Indonesia, tạo cơ hội đưa hàng Việt thâm nhập sâu hơn thị trường ASEAN. Ảnh MINH XUÂN

Trước đó, theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Indonesia tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2025, hợp tác kinh tế - thương mại song phương đang duy trì đà tăng trưởng tích cực. Kim ngạch thương mại Việt Nam - Indonesia năm 2025 ước đạt khoảng 17 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 13,8 tỷ USD của năm 2023. Hai nước hiện đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 18 tỷ USD trong những năm tới.

Cũng theo ITPC, bước sang năm 2026, nhu cầu nhập khẩu của Indonesia đối với các nhóm hàng điện tử, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thủy sản và nông sản từ Việt Nam tiếp tục gia tăng. Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong ASEAN và là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.Trong cơ cấu xuất khẩu, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia. Bên cạnh đó, các mặt hàng cà phê, thủy sản, nông sản, hóa chất, dệt may, thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng Việt Nam cũng đang mở rộng thị phần tại quốc gia hơn 280 triệu dân này.

Riêng TPHCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong kết nối giao thương với Indonesia khi là trung tâm logistics, thương mại và tài chính lớn của cả nước, đồng thời là điểm đến của nhiều doanh nghiệp Indonesia trong các lĩnh vực bán lẻ, thực phẩm, thương mại điện tử và phân phối hàng tiêu dùng.

Tại buổi làm việc, đại diện hai bên đã trao đổi về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại, thương mại điện tử và kết nối chuỗi cung ứng. Saigon Co.op kỳ vọng mở rộng hợp tác với các tập đoàn bán lẻ hàng đầu Indonesia nhằm đa dạng nguồn cung hàng hóa, đồng thời mở rộng cơ hội đưa hàng Việt thâm nhập sâu hơn thị trường ASEAN thông qua hệ thống phân phối hiện đại và các nền tảng số. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Indonesia cũng mong muốn tìm kiếm đại lý, nhà phân phối và nguồn hàng từ Việt Nam trong các lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, dệt may và hàng tiêu dùng.

Có thể thấy, trong bối cảnh chuỗi cung ứng khu vực đang tái cấu trúc mạnh và thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển nhanh, việc tăng cường kết nối giữa các hệ thống bán lẻ lớn của Việt Nam và Indonesia sẽ mở thêm dư địa để doanh nghiệp hai nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ASEAN, đồng thời thúc đẩy kinh tế số và thương mại nội khối phát triển bền vững hơn giai đoạn 2025-2026.

PHÚC AN

