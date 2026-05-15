Saigon Co.op hợp tác Nam A Bank mở rộng hệ sinh thái tiêu dùng – tài chính số

Ngày 14-5, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện nhằm phát triển hệ sinh thái tiêu dùng, tài chính, thương mại, logistics theo hướng số hóa và gia tăng tiện ích cho khách hàng.

Saigon Co.op vận hành hơn 800 điểm bán trên toàn quốc. Ảnh MINH XUÂN

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ triển khai 5 nhóm giải pháp trọng điểm gồm: cung cấp giải pháp tài chính và quản trị dòng tiền cho chuỗi cung ứng; tích hợp hệ sinh thái khách hàng thành viên, thanh toán và ưu đãi trên nền tảng số; phát triển mô hình “Siêu thị tài chính số toàn diện – OneBank Flagship” tại hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op; kết nối logistics, kho vận và dịch vụ giao nhận; đồng thời triển khai các chương trình đồng thương hiệu và truyền thông cộng hưởng giá trị.

Ông Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Saigon Co.op (bên phải) ký kết hợp tác với lãnh đạo Ngân hàng TMCP Nam Á. Ảnh MINH XUÂN

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết việc hợp tác với Nam A Bank thể hiện định hướng tăng cường liên kết để phát triển bền vững, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái bán lẻ hiện đại gắn với tài chính số và công nghệ tiêu dùng mới. Theo ông Phạm Trung Kiên, trên nền tảng gần 30 năm phát triển của hệ thống Co.opmart – “Bạn của mọi nhà”, Saigon Co.op không chỉ hướng đến mở rộng quy mô bán lẻ mà còn đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt và gia tăng tiện ích cho người tiêu dùng.

Ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á. Ảnh Minh Xuân

Hiện Saigon Co.op vận hành hơn 800 điểm bán trên toàn quốc với nhiều mô hình như Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket và Co.op Online. Trong bối cảnh thị trường bán lẻ và tài chính đang chuyển dịch mạnh theo xu hướng số hóa, việc hợp tác được kỳ vọng sẽ mở rộng các giải pháp thanh toán hiện đại, nâng cao trải nghiệm mua sắm và thúc đẩy tiêu dùng không tiền mặt.

Thông qua hợp tác lần này, hệ thống nhà cung cấp, đối tác và doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng của Saigon Co.op cũng sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các giải pháp tài chính, tín dụng và quản trị dòng tiền từ Nam A Bank nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng hàng Việt.

Sự kiện cũng nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập hệ thống Co.opmart (1996-2026) với chủ đề “30 năm thương hiệu Việt – Người nội trợ của nhân dân”.

