Sân bay Nội Bài và Đà Nẵng tăng mạnh thứ bậc trong tốp 100 sân bay tốt nhất thế giới

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trong bảng xếp hạng Giải thưởng cảng hàng không thế giới năm 2026 (World Airport Awards 2026) do tổ chức Skytrax công bố, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã vươn lên vị trí 71, tăng 8 bậc so với năm 2025.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đầu tư nâng cấp hạ tầng để tạo trải nghiệm tốt cho hành khách

Đây cũng là lần thứ 8 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài góp mặt trong tốp 100 cảng hàng không tốt nhất toàn cầu.

Kết quả dựa trên khảo sát hàng triệu hành khách quốc tế, đánh giá các tiêu chí về chất lượng dịch vụ, tiện nghi và hiệu quả vận hành. Cùng với Nội Bài, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng nằm trong tốp 100 năm nay, tăng 9 bậc so với năm trước, vươn lên vị trí thứ 75.

Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thứ hạng được cải thiện nhờ các giải pháp đồng bộ về nâng cấp hạ tầng, mở rộng khu vực làm thủ tục, đầu tư thiết bị hiện đại và đẩy mạnh chuyển đổi số như: hệ thống tự phục vụ (Self check-in, Autogate), mô hình điều phối khai thác hiện đại. Các cải tiến giúp rút ngắn thời gian chờ, nâng cao trải nghiệm hành khách và hiệu quả khai thác.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã triển khai nhiều giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả vận hành

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, trong thời gian tới, cảng hàng không này sẽ tiếp tục lấy hành khách làm trung tâm và không ngừng nâng cấp dịch vụ.

BÍCH QUYÊN