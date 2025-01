Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải

Ngày 24-1, từ sáng sớm, sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã trong tình trạng quá tải. Hàng ngàn hành khách phải chờ đợi nhiều giờ tại các khu vực check-in làm thủ tục và gửi hành lý, kiểm tra an ninh và cổng lên máy bay.

Ghi nhận của PV Báo SGGP vào tối cùng ngày, lượng hành khách tăng đột biến từ ngoài đường Trường Sơn cho đến bên trong sân bay. Lượng hành khách tại sân bay tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Hành khách phải xếp hàng dài chờ làm thủ tục trong không khí ngột ngạt và mệt mỏi. Khu vực nhà ga trở nên chật chội khiến việc di chuyển bên trong sân bay khó khăn. Khu vực soi chiếu an ninh cũng bị quá tải mặc dù Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã tăng cường cả ngàn nhân sự hỗ trợ tại các khu vực làm thủ tục và kiểm tra an ninh.

Hành khách chờ lên máy bay. Ảnh: QUỐC HÙNG

Một số chuyến bay bị trễ giờ khởi hành, gây ảnh hưởng đến lịch trình của nhiều hành khách. Mặc dù đã mở rộng và nâng cấp, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn không đáp ứng kịp với nhu cầu gia tăng đột ngột trong những ngày cao điểm. Một số chuyến bay đã được chuyển sang khung giờ thấp điểm để giảm tải cho nhà ga.

Nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách đến sân bay sớm hơn giờ khởi hành ít nhất 3 tiếng để tránh lỡ chuyến bay. Và kiểm tra trước các quy định về hành lý và chuẩn bị sẵn giấy tờ cần thiết để rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Tình trạng ùn ứ tại sân bay Tân Sơn Nhất trong những ngày cao điểm đã cho thấy hạ tầng hàng không cần tiếp tục được cải thiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của hành khách.

Trước nhu cầu đi lại tăng mạnh trên các đường bay từ TPHCM đến các tỉnh miền Bắc, miền Trung, trên cơ sở bám sát tình hình đặt chỗ, bán vé và khả năng đáp ứng của các hãng hàng không và các cảng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã tiếp tục điều chỉnh tăng tham số điều phối giờ hạ cất cánh (slot) tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, số chuyến bay cất hạ cánh được nâng lên 48 chuyến/giờ vào ban ngày và 46 chuyến/giờ vào khung giờ ban đêm. Các slot tăng thêm đã được xác nhận hết cho các hãng hàng không Việt Nam để bổ sung tải cung ứng trên các đường bay đã kín chỗ từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc như Vinh, Đồng Hới, Thanh Hóa, Huế…

Cùng đó, các hãng hàng không sẽ bố trí thêm nhiều chuyến bay đêm đến các cảng hàng không địa phương và điều chỉnh kế hoạch khai thác để bổ sung các chuyến bay vào các khung giờ ngày trong các ngày cao điểm, các ngày có tỷ lệ đặt chỗ 100%.

Trong khu vực nhà ga, sảnh B được tăng thêm 700 m2 tại khu vực làm thủ tục hàng không, bố trí thêm 400 ghế ngồi, 10 quầy làm thủ tục hàng không, tăng thêm một cửa khởi hành, một máy soi chiếu an ninh, vận hành hơn 30 máy check in tự động...

Về công tác an ninh, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ huy động hơn 1.000 nhân viên an ninh phục vụ công tác soi chiếu và tác nghiệp tại các vị trí trong sân bay, ứng trực 100% trong dịp cao điểm tết để đảm bảo công tác an ninh trật tự và giải tỏa hành khách.

Thời điểm 15 ngày trước và sau tết, mọi công việc thi công sửa chữa, bảo trì trang thiết bị nhà ga phải tạm dừng để không ảnh hưởng đến khai thác. Các đơn vị phục vụ phải hoạt động 100% công suất để tránh ùn tắc, nhân sự các bộ phận liên quan phải được điều động linh hoạt.

Hành khách chờ hàng giờ đồng hồ mới làm được thủ tục bay

