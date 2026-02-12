Chuyển động kinh tế xanh

“Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” chăm lo thiếu nhi phường Bình Tiên

SGGP

Mới đây, Trung tâm Thương mại Satra đường Võ Văn Kiệt đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tiên và Cinestar tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” dành cho các em thiếu nhi thuộc chương trình “Vòng tay yêu thương - Kết nối tương lai” trên địa bàn phường Bình Tiên, nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Trong không khí ấm áp những ngày giáp tết, các em nhỏ được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm tại khu C’Kid Zone như: tô tượng, thưởng thức bắp rang, nước uống và nhận các phần quà tết do Ban tổ chức chuẩn bị. Đặc biệt, các em còn được xem phim tại rạp Cinestar, mang đến những giây phút thư giãn, góp thêm niềm vui đầu xuân. Chương trình chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các đơn vị đồng hành, qua đó góp phần lan tỏa giá trị nhân ái và trách nhiệm cộng đồng trong hệ thống SATRA.

HƯƠNG LAN

