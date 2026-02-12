Mở rộng thị phần cho hàng Việt

Nỗ lực củng cố chuỗi cung ứng và ổn định thị trường trong năm 2026 đang trở thành điểm tựa quan trọng của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA). Thông qua việc tối ưu hóa từ nguồn cung đến khâu bán lẻ, doanh nghiệp này hướng tới mục tiêu giữ vững niềm tin tiêu dùng trong bối cảnh sức mua phục hồi chậm.

Khách chọn hàng hóa tại siêu thị Satramart Phong Phú

Đưa hàng Việt từ nơi sản xuất đến kệ hàng

Bước vào năm 2026, SATRA xác định nhiệm vụ ưu tiên giữ cho thị trường tiêu dùng TPHCM vận hành ổn định, đặc biệt với các mặt hàng thiết yếu phục vụ bữa ăn hàng ngày của người dân. Trong bối cảnh chi phí nguyên liệu, vận chuyển và nhân công biến động, việc bảo đảm nguồn hàng đều đặn, giá cả hợp lý và chất lượng an toàn được xem là yếu tố then chốt.

Với người dân, sự ổn định của thị trường thể hiện qua giá cả không tăng đột ngột, hàng hóa luôn sẵn có. Với tiểu thương và doanh nghiệp, đó là đầu ra ổn định để duy trì sản xuất, kinh doanh. Theo lãnh đạo SATRA, muốn làm được điều này, không thể chỉ dừng ở khâu bán lẻ, mà phải bắt đầu từ nguồn cung và tổ chức lại chuỗi phân phối theo hướng chặt chẽ, minh bạch hơn. “Thực tế cho thấy, khi nguồn cung thiếu ổn định hoặc khâu trung gian bị đứt gãy, giá cả dễ biến động và chịu tác động trực tiếp là người tiêu dùng. Vì vậy, SATRA tiếp tục đẩy mạnh liên kết giữa các đơn vị thành viên trong toàn chuỗi, từ chợ đầu mối, xí nghiệp chế biến đến hệ thống bán lẻ, để chủ động cân đối cung - cầu từ đầu vào”, ông Nguyễn Tuấn, Phó Tổng giám đốc SATRA, nhấn mạnh.

Trong hệ sinh thái của SATRA, các chợ đầu mối tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn cung nông sản, thực phẩm cho TPHCM. Việc sắp xếp lại dịch vụ, tiết giảm chi phí và hỗ trợ thương nhân đã giúp hàng hóa lưu thông ổn định, góp phần giữ nhịp thị trường. Một hướng đi được SATRA kiên trì theo đuổi là mở rộng đầu ra cho nông sản, sản phẩm OCOP và các mặt hàng đặc trưng vùng miền của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất. Thay vì mua bán theo từng đợt ngắn hạn, các đơn vị được khuyến khích tham gia chuỗi cung ứng ổn định, có hợp đồng và kế hoạch tiêu thụ rõ ràng.

Không dừng lại đó, SATRA tiếp tục tăng cường xúc tiến thương mại và liên kết vùng để đưa sản phẩm địa phương vào hệ thống bán lẻ tại TPHCM. Việc kết nối trực tiếp giữa nơi sản xuất và thị trường đô thị không chỉ giải quyết đầu ra, mà còn góp phần nâng giá trị hàng hóa trong nước, giảm phụ thuộc khâu trung gian. Ngoài mở rộng nguồn hàng, SATRA chú trọng các chương trình tiêu dùng xanh, ưu tiên sản phẩm của Doanh nghiệp Xanh và các đơn vị đăng ký “Tick xanh trách nhiệm”. Thông qua các hoạt động kích cầu, quảng bá và truyền thông, các sản phẩm đáp ứng tiêu chí an toàn, thân thiện môi trường được giới thiệu rộng rãi hơn đến người tiêu dùng.

Theo đại diện Hiệp hội Lương thực thực phẩm TPHCM, khi sản phẩm được tiêu thụ ổn định qua hệ thống phân phối lớn, doanh nghiệp có thể chủ động kế hoạch sản xuất, kiểm soát tốt hơn chi phí và giá bán, thay vì phải “chạy đơn hàng”. Cách làm này vừa giúp người sản xuất yên tâm đầu tư vùng nguyên liệu, cải thiện chất lượng vừa giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn hàng Việt an toàn, nguồn gốc rõ ràng.

Đại diện lãnh đạo SATRA cho biết, năm 2026 hệ thống sẽ tập trung 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gắn ổn định thị trường với tái cấu trúc nội tại. Trong đó, đầu tư hạ tầng thương mại, sản xuất, tái cấu trúc hệ thống bán lẻ và chuỗi cung ứng, đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất và chuẩn bị lộ trình cổ phần hóa công ty mẹ theo nhiệm vụ thành phố giao là nội dung then chốt.

Điểm tựa cho thị trường tiêu dùng TPHCM

Ở góc độ dân sinh, việc SATRA duy trì và mở rộng hợp tác với các đối tác lớn như Hội Chữ thập đỏ TPHCM, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Liên đoàn Lao động thành phố cùng các đơn vị trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông đô thị mang ý nghĩa thiết thực. Thông qua các chương trình cung ứng hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhu cầu nội bộ và phúc lợi cho cán bộ, người lao động, nhiều nhóm lao động được tiếp cận hàng hóa, dịch vụ với mức giá phù hợp.

Trong nội bộ hệ thống, các chương trình bán hàng ưu đãi cho người lao động, ngày hội công đoàn tại siêu thị và trung tâm thương mại tiếp tục được duy trì. Những hoạt động này vừa góp phần kích cầu tiêu dùng, vừa tăng sự gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao động.

Một khâu quan trọng khác là logistics. Năm 2026, SATRA tập trung khai thác hiệu quả hệ thống kho, bãi hiện có nhằm phục vụ tốt hơn cho hệ thống bán lẻ và mặt hàng thực phẩm khô, hóa mỹ phẩm. Việc ứng dụng công nghệ, số hóa dữ liệu kho bãi và tuyến vận chuyển giúp giảm hao hụt, tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa. Khi chi phí logistics được kiểm soát tốt, giá bán đến tay người tiêu dùng cũng ổn định hơn.

Nền tảng cho chặng đường mới

Theo đánh giá của SATRA, định hướng năm 2026 được xây dựng trên nền tảng kết quả đạt được trong năm 2025. Dù đối mặt nhiều thách thức, toàn hệ thống vẫn giữ được sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu đạt 62.050 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 11.726,5 tỷ đồng. Trong đó, chợ đầu mối Bình Điền tiếp tục giữ vai trò điều tiết nguồn cung nông sản, thực phẩm cho TPHCM; Vissan là đơn vị nòng cốt bảo đảm nguồn cung thịt và thực phẩm chế biến, đặc biệt trong các chương trình bình ổn; Cofidec duy trì xuất khẩu và mở rộng thêm thị trường, góp phần đa dạng hóa nguồn thu cho hệ thống.

Trong năm 2026, việc tái cấu trúc hệ thống bán lẻ và chuỗi cung ứng sẽ được SATRA thực hiện quyết liệt và đồng bộ, triển khai nhiều biện pháp song song như tăng cường phát triển, mở rộng kênh phân phối truyền thống (GT), tận dụng kho bãi, trung tâm thương mại, siêu thị làm trung tâm phân phối cho các đối tác chiến lược như Vinamilk, Cholimex, Nhà máy Bia Việt Nam; phát triển thêm mạng lưới đại lý, điểm bán sỉ tại các khu vực tiềm năng, đa dạng hóa nhóm hàng phân phối qua đó nâng cao sản lượng tiêu thụ, mở rộng thị phần và tạo nguồn doanh thu ổn định, bền vững. Trong đó, sẽ ưu tiên mở rộng bán hàng vào kênh HORECA, tập trung vào bếp ăn trường học, bệnh viện, KCX-KCN và doanh nghiệp có uy mô lao động lớn; đồng thời xây dựng gói sản phẩm và chính sách giá phù hợp nhằm tăng thị phần cũng như phát triển mô hình dịch vụ bổ trợ như kênh bếp ăn, shop-in-shop và máy bán hàng tự động, nhằm tăng nguồn doanh thu và đa dạng hóa trải nghiệm khách hàng…

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, việc SATRA chủ động đổi mới phương thức điều hành, lấy ổn định thị trường và lợi ích người tiêu dùng làm trung tâm được kỳ vọng tiếp tục là điểm tựa quan trọng cho thị trường tiêu dùng TPHCM trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

MINH LAN