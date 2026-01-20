SATRA và Trường Đại học Sài Gòn ký kết hợp tác chiến lược, mở rộng trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) và Trường Đại học Sài Gòn (SGU) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, hướng tới xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài trong đào tạo, cung ứng dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy tiêu dùng văn minh, bền vững.

Theo nội dung hợp tác, hai bên tăng cường sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau; tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế thông qua các chương trình kiến tập, thực tập, tuyển dụng và giới thiệu cơ hội việc làm. SATRA đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quản trị, vận hành trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistics, bán lẻ cho sinh viên Trường Đại học Sài Gòn.

SATRA sẽ triển khai mở các cửa hàng Satrafoods tại những vị trí phù hợp; cung ứng nguyên vật liệu, thực phẩm chế biến, sản phẩm thiết yếu khi nhà trường có nhu cầu; lắp đặt máy bán hàng tự động và tổ chức các chương trình bán hàng lưu động không lợi nhuận định kỳ dành cho sinh viên, giảng viên.

Cán bộ, viên chức, người lao động Trường Đại học Sài Gòn được hưởng chính sách ưu đãi khi mua sắm tại toàn bộ hệ thống bán lẻ của SATRA, gồm các siêu thị Satramart và mạng lưới cửa hàng Satrafoods trên địa bàn TPHCM.

Ở chiều ngược lại, Trường Đại học Sài Gòn hỗ trợ SATRA xây dựng sàn thương mại điện tử, góp phần tối ưu hệ sinh thái tiêu dùng và thúc đẩy chuyển đổi số theo định hướng quốc gia; đồng thời phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ nhân sự của SATRA.

Hai đơn vị cũng thống nhất triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội như trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vé xe và quà Tết cho sinh viên, cùng các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, cho rằng hợp tác giữa doanh nghiệp thương mại chủ lực của Thành phố với cơ sở đào tạo đại học công lập không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên mà còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế số, nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ cộng đồng.

Về phía nhà trường, PGS.TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, đánh giá việc kết nối với doanh nghiệp lớn như SATRA sẽ mở rộng không gian học tập gắn với thực tiễn, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với thị trường lao động.

MINH XUÂN