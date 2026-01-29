SATRA xác định 6 mũi nhọn chiến lược năm 2026

Năm 2026, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) đứng trước yêu cầu vừa giữ nhịp tăng trưởng, vừa tái cấu trúc mạnh mẽ để thích ứng với những biến động mới của thị trường thương mại, dịch vụ. Trên cơ sở tổng kết kết quả năm 2025, SATRA xác định 6 mũi nhọn chiến lược làm trọng tâm điều hành trong năm 2026, nhằm khơi thông nguồn lực và tạo dư địa tăng trưởng thực chất.

Theo đó, một trong những ưu tiên hàng đầu là đẩy nhanh đầu tư và hoàn thiện hạ tầng, coi đây là nền tảng để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn. Song song đó, SATRA tập trung tái cấu trúc hệ thống bán lẻ và chuỗi cung ứng, tổ chức lại mạng lưới phân phối theo hướng linh hoạt, đa kênh, phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới.

Cùng với đó, chuyển đổi số được xác định là mũi nhọn xuyên suốt, từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai thực chất trong quản trị, logistics và điều hành, qua đó nâng cao năng suất và khả năng phản ứng trước biến động thị trường. Một nội dung quan trọng khác là chuẩn bị các điều kiện cho quá trình cổ phần hóa công ty mẹ, gắn với việc hoàn thiện mô hình quản trị minh bạch, chuyên nghiệp. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đặt trong mối liên hệ trực tiếp với hiệu quả công việc, siết kỷ luật và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Cuối cùng, SATRA yêu cầu siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực thi, bảo đảm các quyết sách được triển khai đồng bộ từ tổng công ty đến các đơn vị thành viên.

Với 6 mũi nhọn chiến lược này, SATRA kỳ vọng tạo chuyển động thực chất trong năm 2026, không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng mà còn củng cố vai trò doanh nghiệp chủ lực của TPHCM trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Trước đó, năm 2025, dù đối diện nhiều thách thức, SATRA vẫn giữ vững đà tăng trưởng với tổng doanh thu đạt 62.050 tỷ đồng, hoàn thành 100,6% kế hoạch và tăng 5,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 11.726,5 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch và tăng 8,7% so với năm trước.

ÁNH TUYẾT