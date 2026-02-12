Bàn giao công trình “Ánh sáng vùng biên” tại xã An Thới Đông

Đồn biên phòng Long Hòa vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Thới Đông, SATRA và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao công trình “Ánh sáng vùng biên” tại tuyến đường vào làng nghề muối truyền thống ấp Lý Nhơn.

Công trình gồm hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, tổng kinh phí 100 triệu đồng, được lắp đặt dọc tuyến đường dân sinh, góp phần cải thiện điều kiện đi lại cho người dân địa phương, nhất là vào ban đêm; hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng hạ tầng nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới biển.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội. Theo đó, SATRA đã hỗ trợ 120 triệu đồng xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giá trị mỗi căn là 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, 30 phần quà tết (trị giá 600.000 đồng/phần) đã được trao đến các hộ dân khó khăn.

Theo Ban tổ chức, công trình “Ánh sáng vùng biên” không chỉ mang ý nghĩa cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân mà còn góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền, lực lượng biên phòng, doanh nghiệp và nhân dân, tạo nền tảng cho việc xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển bền vững. Với vai trò doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Đảng ủy UBND TPHCM, SATRA cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, hướng đến những giá trị thiết thực, lâu dài cho cộng đồng.

ANH THÙY