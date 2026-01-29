SATRA liên kết các trường đại học để chủ động nguồn nhân lực

Trong chiến lược phát triển hệ sinh thái bán lẻ hiện đại và bền vững, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) đang đẩy mạnh liên kết với các cơ sở đào tạo nhằm chủ động tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với thực tiễn vận hành thị trường.

Cụ thể, trong tháng 1-2026, SATRA đã liên tiếp ký kết ghi nhớ hợp tác chiến lược với Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) và Trường Đại học Sài Gòn (SGU), mở rộng mạng lưới kết nối giữa doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong lĩnh vực thương mại - bán lẻ với các cơ sở đào tạo đại học trên địa bàn TPHCM.

Với Trường Đại học Tôn Đức Thắng, trọng tâm hợp tác là kết nối đào tạo với nhu cầu thực tế của hệ thống bán lẻ, logistics và dịch vụ thương mại do SATRA quản lý. Sinh viên được tạo điều kiện tiếp cận môi trường làm việc thực tế thông qua chương trình kiến tập, thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp và cơ hội tuyển dụng sau tốt nghiệp. Theo đó, SATRA sẽ phối hợp chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành và chuyên môn từ đội ngũ nhân sự của mình cho sinh viên TDTU; xây dựng môi trường học tập gắn với thực hành, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động trong lĩnh vực thương mại - bán lẻ. Hai bên cũng tăng cường sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, hướng tới thúc đẩy tiêu dùng văn minh và phát triển bền vững.

Với Trường Đại học Sài Gòn, nội dung hợp tác tập trung vào hỗ trợ đào tạo gắn với thực tiễn, tiếp nhận sinh viên đến kiến tập, thực tập; tạo cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp, tuyển dụng, giới thiệu việc làm cho sinh viên các ngành phù hợp với hoạt động của SATRA và các đơn vị thành viên.

Việc liên tiếp ký kết với các trường đại học cho thấy định hướng rõ nét của SATRA trong việc xây dựng nguồn nhân lực “đặt hàng từ sớm” cho hệ thống bán lẻ, chợ đầu mối, logistics và dịch vụ thương mại. Thay vì chỉ tuyển dụng khi phát sinh nhu cầu, doanh nghiệp tham gia ngay từ khâu đào tạo, giúp sinh viên hiểu nghề, hiểu thị trường và sẵn sàng gia nhập hệ thống sau khi ra trường.

PHƯƠNG ANH