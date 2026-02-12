Sau hơn 1 thập niên hoạt động, đến nay chương trình “SATRA vì biển đảo quê hương” do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) triển khai đã trở thành một trong những biểu tượng gắn kết giữa doanh nghiệp và các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Chương trình “SATRA vì biển đảo quê hương” được Satra duy trì tổ chức liên tục hơn 10 năm qua

Hướng về tuyến đầu

Chương trình “SATRA vì biển đảo quê hương” được triển khai lần đầu vào năm 2011. Ngay từ những bước đi đầu tiên, SATRA đã xác định đây không phải là hoạt động mang tính phong trào hay thời điểm, mà là hành trình lâu dài của tập thể cán bộ, người lao động hướng về các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.

Theo Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 2 hải quân, sự đồng hành lâu dài của SATRA không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và ý chí cho cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển.

Theo SATRA, giai đoạn 2024-2025, hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu không ít áp lực, chương trình vẫn được Tổng công ty triển khai sâu rộng với tổng kinh phí thăm hỏi, tặng quà đạt 1,45 tỷ đồng. Con số này cho thấy nỗ lực cân đối nguồn lực của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định quyết tâm không gián đoạn các hoạt động hướng về biển đảo - một nhiệm vụ chính trị - xã hội đã trở thành truyền thống của SATRA. Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động mang dấu ấn riêng của các đơn vị thành viên được duy trì và phát huy hiệu quả. Nổi bật là hoạt động “Giờ lao động vì Trường Sa” do Vissan và Cofidec triển khai. Thông qua đó, người lao động trực tiếp đóng góp công sức lao động, chuyển hóa thành nguồn lực thiết thực gửi đến cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biển đảo, lan tỏa tinh thần trách nhiệm từ mỗi vị trí việc làm.

Song song đó, SATRA tích cực tham gia đóng góp cho quỹ “Vì tuyến đầu Tổ quốc”, triển khai xây dựng 14 căn nhà tình thương tại TPHCM và tỉnh Cà Mau, trao tặng hàng ngàn phần quà nhu yếu phẩm cho quân và dân vùng biển đảo. Các hoạt động được tổ chức đồng bộ, có trọng tâm, bám sát nhu cầu thực tế của từng địa bàn, từng nhóm đối tượng thụ hưởng, qua đó tránh dàn trải, hình thức, bảo đảm hiệu quả và ý nghĩa lâu dài.

Năm 2025 còn có thêm một điểm nhấn đáng chú ý khi SATRA tham gia UpRace 2025 với tổng quãng đường tích lũy hơn 6.700km. Kết quả từ hoạt động này đã góp phần mang 8.000 phần quà đến với học sinh vùng sâu, vùng xa. Từ đây, phạm vi tác động của chương trình được mở rộng, không dừng lại ở biển đảo mà còn lan tỏa đến các khu vực còn nhiều khó khăn trên đất liền, khẳng định tinh thần đồng hành cùng cộng đồng của Tổng công ty. Việc kết nối các hoạt động thiện nguyện như chạy bộ gây quỹ cũng cho thấy nỗ lực đổi mới cách làm của SATRA, phù hợp với xu hướng chung, tạo thêm không gian để cán bộ, người lao động tham gia trực tiếp, chủ động hơn vào các hoạt động vì cộng đồng.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM, cho rằng, “SATRA vì biển đảo quê hương” mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của hậu phương đối với lực lượng nơi tuyến đầu. Ông Nguyễn Trường Giang đề nghị SATRA tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, mở rộng mô hình, tăng cường kết nối với lực lượng hải quân, góp phần cùng cả hệ thống chính trị xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Giai đoạn mới, yêu cầu mới

Năm 2026, SATRA chính thức phát động giai đoạn mới của chương trình “SATRA vì biển đảo quê hương”, với yêu cầu cao hơn về chiều sâu và tính lan tỏa. Tại lễ phát động diễn ra ngày 3-2 vừa qua, lãnh đạo SATRA đã trao 250 triệu đồng hỗ trợ Bộ Tư lệnh Vùng 2 hải quân, nâng tổng kinh phí chăm lo cán bộ, chiến sĩ hải quân và các lực lượng chấp pháp trên biển trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 lên 550 triệu đồng. Đây là một phần trong nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Tổng công ty, hướng tới mục tiêu xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nền tảng quan trọng để bảo vệ chủ quyền biển đảo trong mọi tình huống.

Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Khát vọng vươn lên”, Tổng công ty bước vào năm 2026 với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực thông qua các nhiệm vụ trọng tâm như bình ổn thị trường, đổi mới quản trị và bứt phá trong chuyển đổi số.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SATRA, năm nay, các đơn vị trong toàn hệ thống cần chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, tăng cường sáng tạo trong cách thức triển khai, để chương trình tiếp cận rộng hơn, hiệu quả hơn. Đồng thời, SATRA tiếp tục tăng cường phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 hải quân, bảo đảm các hoạt động chăm lo được thực hiện đúng đối tượng, sát nhu cầu, qua đó duy trì thường xuyên, liên tục chương trình như một nhiệm vụ gắn với trách nhiệm chính trị của doanh nghiệp nhà nước.

PHƯƠNG OANH