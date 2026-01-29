Chợ đầu mối Bình Điền: Hướng tới mô hình chợ an toàn, văn minh

Sau 3 năm tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng địa phương trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, khu vực quanh chợ đầu mối Bình Điền dần được lập lại trật tự, tạo nền tảng để chợ vận hành theo hướng an toàn, văn minh.

Tiểu thương tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền

Siết trật tự để chợ vận hành an toàn

Với quy mô hơn 65ha, chợ Bình Điền (TPHCM) là chợ đầu mối nông sản thực phẩm lớn nhất phía Nam. Mỗi đêm, chợ tiếp nhận hơn 2.000 tấn hàng hóa, với trên 20.000 lượt người và 7.000 lượt phương tiện ra vào giao thương, khiến áp lực về an ninh trật tự luôn ở mức cao. Do vậy, chỉ cần một đoạn đường bị lấn chiếm hay một điểm buôn bán tự phát phát sinh, dòng xe ra vào chợ có thể chậm nhịp ngay trong khung giờ giao nhận cao điểm.

Chính từ yêu cầu đảm bảo hoạt động giao thương thông suốt và an toàn, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quanh chợ được tăng cường một cách thường xuyên, có trọng tâm. Theo báo cáo của Công an phường Bình Đông, giai đoạn 2023-2025, tình hình an ninh trật tự khu vực chợ Bình Điền được kiểm soát tốt hơn. Cụ thể, trong 3 năm, lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị quản lý chợ phát hiện 72 vụ việc liên quan đến trật tự xã hội, bắt giữ 74 đối tượng, trong đó có các hành vi cưỡng đoạt tài sản, gây mất an ninh khu vực. Song song đó, gần 2.000 lượt tuần tra được tổ chức; riêng lĩnh vực trật tự đô thị ghi nhận 974 trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, sử dụng xe tự chế trên các tuyến đường dẫn vào chợ.

Việc xử lý kiên quyết đã góp phần thu hẹp buôn bán tự phát, cải thiện lưu thông và giảm tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm; giúp hoạt động giao nhận hàng hóa diễn ra thông suốt hơn, giảm rủi ro cho thương nhân và doanh nghiệp phân phối.

Nền tảng cho chuỗi cung ứng bền vững

Dù đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng theo lực lượng Công an phường Bình Đông, chợ Bình Điền vẫn là địa bàn phức tạp do đặc thù hoạt động ban đêm, mật độ người và phương tiện lớn, kéo theo nhiều nguy cơ về trật tự xã hội và trật tự đô thị. Các vấn đề như tệ nạn ma túy, cờ bạc, lấn chiếm lòng đường, buôn bán tự phát, xả rác gây mất vệ sinh môi trường là áp lực thường trực trong công tác quản lý. Đáng chú ý là tình trạng tiểu thương bỏ sạp trong chợ để ra kinh doanh bên ngoài, đặc biệt trên các trục đường Nguyễn Văn Linh và Quản Trọng Linh, làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của chợ đầu mối.

Chính vì vậy, các giải pháp trong giai đoạn tới được xác định theo hướng duy trì và nâng cấp kết quả đã đạt được, trọng tâm là tăng cường tuần tra ban đêm, kiểm soát trật tự giao thông - đô thị tại các tuyến đường dẫn vào chợ, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp tiểu thương đăng ký kinh doanh trong chợ nhưng đưa hàng ra buôn bán bên ngoài. Mục tiêu là đưa hoạt động mua bán trở lại đúng không gian được quy hoạch, hạn chế phát sinh điểm nóng mới.

Song song với lực lượng công an địa phương, Công ty chợ Bình Điền (đơn vị quản lý chợ đầu mối Bình Điền) tiếp tục tăng cường giám sát nội bộ, từ quản lý hoạt động ô, vựa, lao động bốc xếp đến theo dõi hệ thống camera an ninh trên toàn khu vực chợ. Việc phối hợp thường xuyên giúp phát hiện sớm rủi ro, xử lý vi phạm ngay từ đầu, qua đó giữ ổn định không gian giao thương. Sự ổn định này tạo điều kiện để hoạt động giao nhận hàng hóa diễn ra thông suốt hơn, nâng hiệu quả kiểm soát vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Để duy trì và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự quanh chợ, ngày 22-1, Công ty chợ Bình Điền và Công an phường Bình Đông đã ký kết Quy chế phối hợp năm 2026 trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chợ. Quy chế xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa hai đơn vị trong việc nâng cao chất lượng hiệp đồng, chủ động phòng ngừa, xử lý vi phạm từ sớm, với mục tiêu không để hình thành các điểm nóng, giữ vững ổn định trật tự khu vực quanh chợ đầu mối lớn nhất phía Nam.

MINH LAN