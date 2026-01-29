SATRA: Nhiều chương trình an sinh xã hội hướng về cộng đồng

Theo Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), trong quý 1-2026, đơn vị sẽ triển khai loạt chương trình an sinh xã hội hướng tới cộng đồng, người lao động và các lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng từ những ngày đầu năm.

Đại diện Tổng công ty Thương mại Sài Gòn trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình khó khăn tại xã An Thới Đông, TPHCM

Cụ thể, SATRA đã trao tặng 1 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình tại xã An Thới Đông (TPHCM), tham gia chương trình “Ánh sáng vùng biên” với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Những hỗ trợ này góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân, tiếp thêm động lực để các gia đình ổn định cuộc sống và vươn lên.

Cùng đó, trong cao điểm “Xuân sẻ chia”, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng các phần quà đầu năm cho đoàn viên, người lao động tại Công ty CP thực phẩm CJ Cầu Tre. Hoạt động mang ý nghĩa tinh thần, góp phần tạo không khí ấm áp, gắn kết trong dịp đầu năm mới.

Trong khuôn khổ chương trình Xuân Tình nguyện lần thứ 18 năm 2026, ngày 9-1 vừa qua, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Tự hào” tại xã An Nhơn Tây, trao 60 phần quà xuân cho các gia đình chính sách. Chương trình thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời lồng ghép các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống nhằm bồi đắp lý tưởng và trách nhiệm xã hội cho đoàn viên, thanh niên.

Cũng trong chuỗi hoạt động Xuân Tình nguyện 2026, chương trình “Xuân Chiến sĩ” được tổ chức tại xã đảo Thạnh An với nhiều hoạt động thiết thực như chăm lo đời sống tinh thần cho lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu và tổ chức sân chơi cho 300 thiếu nhi. Qua đó, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định sự đồng hành cùng cộng đồng và địa phương trong mục tiêu phát triển bền vững.

MINH ANH