Vissan đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Công ty CP Việt Nam kỹ nghệ Súc sản (Vissan), đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thực hiện nhiều giải pháp chiến lược nhằm củng cố thị trường trong nước và mở rộng xuất khẩu.

Trước đó, trong năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực trong kinh doanh. Cụ thể là hoạt động thương mại và quảng bá thương hiệu được đẩy mạnh, giúp doanh thu xuất khẩu tăng trưởng mạnh 41% so với năm 2024. Cùng đó, hệ thống phân phối nội địa tiếp tục được mở rộng với hơn 3.800 điểm bán mới và kênh bán hàng trực tuyến ghi nhận mức tăng trưởng 9% so cùng kỳ. Đơn vị cũng đã tái đàn heo tại Xí nghiệp chăn nuôi Vissan Bình Thuận với quy mô 8.000 con, góp phần ổn định nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và thị trường.

Về mục tiêu cụ thể trong năm 2026, Vissan định hướng tăng trưởng rõ rệt ở cả quy mô và chất lượng sản phẩm. Theo đó, công ty sẽ tập trung các giải pháp chiến lược gồm chủ động nguồn nguyên liệu, nâng cao hiệu quả sản xuất đi đôi với kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đẩy mạnh chuyển đổi số và quản trị rủi ro, mở rộng thương mại điện tử, tăng cường hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm để tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, Vissan cũng xác định chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ vững ổn định nội bộ và tạo động lực phát triển bền vững trong dài hạn.

