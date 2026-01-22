Hợp tác Trường Đại học Tôn Đức Thắng, SATRA thúc đẩy chuyển đổi số gắn đào tạo nguồn nhân lực

Ngày 22-1, tại TPHCM, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) và Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với thực tiễn doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Theo thỏa thuận, hai bên triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tuyển dụng và cung ứng sản phẩm – dịch vụ, hướng tới mô hình liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp nhà nước và cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tế đô thị và chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực tiêu dùng và dịch vụ, SATRA sẽ giới thiệu, cung ứng các sản phẩm và tiện ích phù hợp với nhu cầu của giảng viên, sinh viên và người lao động TDTU. Trên cơ sở đó, nhà trường xem xét tạo điều kiện để SATRA mở cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods và lắp đặt máy bán hàng tự động tại các khu vực phù hợp trong khuôn viên trường, cung ứng các mặt hàng thiết yếu, sản phẩm tiêu dùng, F&B với chính sách giá ưu đãi. Đây được xem là bước cụ thể hóa mô hình tiêu dùng văn minh, tiện ích và an toàn trong môi trường học đường. Hai bên cũng phối hợp khai thác, sử dụng cơ sở vật chất của TDTU cho các hoạt động cộng đồng, thể thao và sự kiện phù hợp; đồng thời tạo điều kiện để SATRA tham gia trưng bày sản phẩm, tổ chức các hoạt động giới thiệu, tương tác tại các sự kiện của nhà trường, qua đó tăng cường kết nối với người tiêu dùng trẻ.

Đặc biệt, trọng tâm của hợp tác là phát triển nguồn nhân lực gắn với thực tiễn. SATRA ưu tiên tiếp nhận sinh viên TDTU đến kiến tập, thực tập tại các đơn vị thành viên; đồng thời ưu tiên tuyển dụng sinh viên đã thực tập, đáp ứng yêu cầu chuyên môn thông qua các chương trình hướng nghiệp, ngày hội việc làm tại trường. Về phía TDTU, nhà trường hỗ trợ SATRA trong việc kết nối, giới thiệu sinh viên đã và sắp tốt nghiệp, cũng như truyền thông thông tin tuyển dụng trên các kênh chính thức của trường và hệ thống khoa, hội, câu lạc bộ sinh viên. SATRA và TDTU xem xét triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ theo nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, tập trung vào quản trị hệ thống bán lẻ, logistics, thương mại điện tử và dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, cho biết với vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực của TPHCM trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ, SATRA đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, logistics và hệ thống bán lẻ. Việc hợp tác với TDTU được xác định là giải pháp quan trọng để xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu số hóa và đổi mới mô hình kinh doanh. PGS. TS. Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), cũng khẳng định hợp tác với SATRA mở rộng không gian đào tạo gắn thực tiễn, giúp sinh viên sẵn sàng tham gia thị trường lao động trong giai đoạn chuyển đổi số và phát triển bền vững.

MINH XUÂN