Thị trường hàng tết tăng nhiệt

Thị trường hàng hóa tết đang bước vào giai đoạn cao điểm. Thay vì chạy theo hình thức, năm nay, người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên những sản phẩm thiết thực, dễ sử dụng hơn.

Khách hàng mua sắm tại hệ thống bán lẻ SATRA

Sản phẩm thiết thực lên ngôi

Ghi nhận tại hệ thống siêu thị Satramart, cửa hàng Satrafoods… những ngày này cho thấy, các khu vực thực phẩm chế biến và hàng đặc trưng mùa tết như bánh mứt, giỏ quà… đang là tâm điểm mua sắm. So với giữa tháng 1-2026, sức mua đã tăng rõ rệt. Tại khu trưng bày giỏ quà tết của Satramart Sài Gòn, bà Hoàng Mai (phường Vườn Lài) lật xem vài hộp bánh, đọc kỹ thành phần trước khi chuyển sang khu combo thực phẩm chế biến được đóng gói sẵn. Sau một hồi cân nhắc, bà Mai chọn combo giỏ quà tết của Vissan, gồm lạp xưởng, pa-tê, đồ hộp và thực phẩm chế biến quen thuộc cho bữa cơm gia đình. “Mấy món này tết nào cũng dùng tới, giá lại vừa phải, mua biếu mà không thấy nặng tay”, bà Mai chia sẻ.

Không chỉ người mua lẻ, xu hướng ưu tiên quà tết thiết thực cũng thể hiện rõ ở nhóm khách hàng đặt mua số lượng lớn. Anh Nguyễn Văn Hùng, phụ trách công đoàn của một công ty dệt may, cho biết, năm nay anh được giao chuẩn bị 400 phần quà tết cho nhân viên. “Sau khi rà lại dự trù số lượng và mức chi, tôi chọn sản phẩm thiết yếu như nước tương, nước mắm, hạt nêm, dầu ăn, thực phẩm chế biến sẵn…, chi phí mỗi phần khoảng 200.000 đồng”, anh Hùng cho biết.

Từ những lựa chọn cụ thể tại điểm bán, có thể thấy xu hướng mua hàng tết năm nay đang dịch chuyển rõ rệt sang hướng thiết thực, giá vừa tầm và dễ sử dụng. Thay vì chạy theo hình thức hay những sản phẩm cầu kỳ, người mua ưu tiên các combo phục vụ trực tiếp bữa ăn hàng ngày và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu.

Doanh nghiệp bắt nhịp thị trường

Nắm bắt xu hướng tiêu dùng dịp tết, ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Nam kỹ nghệ Súc sản (Vissan), cho biết, thay vì chỉ tập trung vào quà biếu mang tính trưng bày, doanh nghiệp đưa cả thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến vào giỏ quà, đóng gói linh hoạt từ 300-500g và có thể bảo quản phù hợp ngắn hạn. “Các combo được thiết kế với mức giá phổ biến dưới 500.000 đồng/hộp, cao hơn có giá khoảng 1 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu từ hộ gia đình đến doanh nghiệp mua số lượng lớn. Cách làm này giúp người mua dễ lựa chọn, người nhận sử dụng được ngay, hạn chế lãng phí trong những ngày tết”, ông Phan Văn Dũng chia sẻ.

Cũng theo ông Dũng, ngoài thiết kế combo quà tặng, trước đó Vissan đã liên tục cải tiến và ra mắt các sản phẩm riêng phục vụ mùa tết như: giò bì ớt xiêm, xúc xích Hotdog Wow!, mỡ heo Bếp Việt, chả chiên, lạp xưởng Mai Quế Lộ mini, dòng xúc xích cao cấp Bavaria mang phong vị ẩm thực Đức… Các sản phẩm này không chỉ bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng mà còn giúp các gia đình rút ngắn thời gian chế biến, phù hợp nhịp sinh hoạt bận rộn dịp lễ, tết.

Theo đánh giá của các đơn vị nghiên cứu thị trường, sự thay đổi trong lựa chọn sản phẩm tết của người tiêu dùng đang buộc hệ thống bán lẻ phải cơ cấu danh mục sản phẩm phù hợp hơn. Với SATRA, ông Vũ Dương Quân, Trưởng ban Quản lý hệ thống bán lẻ SATRA, cho biết, trên cơ sở đánh giá diễn biến thị trường, đơn vị đã sớm làm việc với các đối tác, nhà cung cấp để xây dựng phương án chuẩn bị nguồn hàng. Về cơ cấu hàng hóa, hệ thống tiếp tục ưu tiên nhóm sản phẩm thiết yếu, phục vụ trực tiếp bữa ăn và sinh hoạt hàng ngày của gia đình, thay vì dàn trải vào mặt hàng mang tính trưng bày. Về sản lượng, kế hoạch cung ứng năm nay được điều chỉnh tăng 30%-40% so với năm trước; riêng giai đoạn cao điểm Tết, sản lượng hàng hóa dự kiến tăng 50%-60% so với tháng trước, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Song song với công tác chuẩn bị nguồn hàng, SATRA cũng triển khai các chương trình hỗ trợ tiêu dùng theo định hướng bình ổn thị trường do Sở Công thương TPHCM phát động. Cụ thể là tập trung vào các chương trình khuyến mãi cho nhóm hàng thiết yếu và tiêu dùng nhanh nhằm giảm áp lực chi tiêu cho người dân trong giai đoạn cao điểm mua sắm tết.

Theo báo cáo kế hoạch cung ứng của SATRA, tổng giá trị hàng hóa dự trữ phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 đạt hơn 862 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ; trong đó nhóm thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng thiết yếu chiếm tỷ trọng lớn. Riêng Vissan, doanh nghiệp thành viên của SATRA chuẩn bị nguồn hàng khoảng 530 tỷ đồng, gồm 850 tấn thịt heo, thịt bò và hơn 3.400 tấn thực phẩm chế biến, tăng 8% so với năm trước.

MINH XUÂN