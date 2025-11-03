Học sinh trường chuyên thử sức làm bác sĩ

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, chia sẻ trải nghiệm của bản thân về nghề y

Tại buổi tư vấn, PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM chia sẻ câu chuyện thực tế của bản thân.

Cụ thể, PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định xuất thân trong gia đình có ba mẹ theo ngành y. Sau khi tốt nghiệp Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, ông học y theo định hướng nghề nghiệp của gia đình, song vẫn đồng thời thực hiện ước mơ giảng dạy.

"Niềm đam mê học tập, định hướng nghề nghiệp của mỗi người đều nhen nhóm từ những năm tháng ngồi trên ghế trường phổ thông. Vì vậy, nếu bạn nào có đam mê theo nghề y, cần tìm hiểu thật kỹ lưỡng vì nghề nào cũng có vinh quang xen lẫn khó khăn, thử thách, đôi khi là cả sự hy sinh", PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định bày tỏ.

Ở góc độ khác, theo TS-BS Trần Nhật Thăng, Trưởng Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, trong những gia đình học sinh có ba mẹ làm nghề y, các em thường được định hướng theo nghề truyền thống của gia đình.

Tuy nhiên, học sinh không nên xem đó là áp lực nghề nghiệp đặt lên vai mình mà cần hiểu đây là kỳ vọng của những người sinh thành, mong mỏi các em hiểu, chia sẻ và tiếp tục công việc ý nghĩa của gia đình.

TS-BS Trần Nhật Thăng, Trưởng Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, chia sẻ với học sinh về áp lực định hướng nghề nghiệp của gia đình

Nhằm giúp học sinh có cái nhìn rõ nét hơn về nghề y, PGS-TS-DS Đoan Trang, Trưởng Khoa Dược, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, thông tin, nếu chọn học ngành y, các em không chỉ làm việc ở bệnh viện mà có thể làm ở nhiều môi trường khác như đơn vị cung ứng thuốc hay dạy học...

"Dù chọn ngã rẽ nào thì công việc các em làm sau này đều có ý nghĩa, đó là động lực phấn đấu cao nhất", PGS-TS-DS Đoan Trang chia sẻ.

Trước câu hỏi của ban tư vấn về việc người học cần phẩm chất gì để trở thành bác sĩ giỏi, em Trần Ngô Minh Phúc, học sinh lớp 12CH1, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cho rằng, yêu cầu quan trọng nhất là tình cảm yêu thương con người. Bởi chỉ khi xuất phát từ trái tim giàu yêu thương, các y bác sĩ mới mạnh mẽ vượt qua được mọi khó khăn.

Nguyễn Ngọc Anh Thư, học sinh lớp 12CS, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cho rằng nhẫn nại là yêu cầu quan trọng nhất đối với một bác sĩ

Còn với Nguyễn Ngọc Anh Thư, học sinh lớp 12CS, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, phẩm chất cần có của một bác sĩ giỏi là sự nhẫn nại, nếu không, sẽ dễ dàng bỏ cuộc khi theo đuổi một công việc luôn đối mặt với nhiều khó khăn.

Đánh giá cao hiểu biết của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong về nghề y, PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định nhấn mạnh: "Điều quan trọng trước khi theo đuổi một ngành nghề nào đó là các em cần tìm hiểu xem bản thân có phù hợp và sẵn sàng hay chưa. Nghề y cũng như nhiều nghề khác, nếu không thường xuyên cập nhật, làm mới bản thân sẽ bị đào thải. Hiện nay, kỹ thuật hiện đại trong y học thế giới thay đổi liên tục, các ca bệnh biến đổi không ngừng. Bác sĩ giỏi là người phải thật sự lấy người bệnh làm trung tâm".

Điều dưỡng của Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM hướng dẫn học sinh một số thao tác sơ cấp cứu đơn giản tại chương trình

Cũng tại chương trình, học sinh được giải đáp nhiều thắc mắc về các chuyên khoa đào tạo của Trường Đại học Y dược TPHCM, quy định về thời gian thực tập, đào tạo bác sĩ ở từng chuyên khoa...

Đặc biệt, đội ngũ điều dưỡng của bệnh viện đã trực tiếp hướng dẫn học sinh một số thao tác sơ cấp cứu đơn giản để phản ứng kịp thời khi người nhà có biểu hiện bất thường.

THU TÂM