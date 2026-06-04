Sẵn sàng ứng phó sự cố rò rỉ khí Clo

Theo đó, tình huống giả định đưa ra trong quá trình vận chuyển Clo phục vụ kiểm tra, bảo trì, do sơ suất của nhân viên kỹ thuật, bình Clo va chạm vào bệ bê tông làm xuất hiện một lỗ thủng nhỏ trên thân bình. Khí Clo nhanh chóng phát tán trong khu vực nhà chứa Clo, tiềm ẩn nguy cơ độc hại và ăn mòn, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn lao động cũng như hoạt động sản xuất nước sạch của nhà máy.

Tại thời điểm xảy ra sự cố giả định, nhà máy nước vẫn vận hành bình thường với 2 nhân viên làm việc gần khu vực rò rỉ. Ngay khi phát hiện và nhận tin báo sự cố, trong thời gian ngắn, lực lượng ứng phó sự cố hóa chất đã có mặt triển khai phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Với phương châm ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng con người, lực lượng cứu hộ cứu nạn nhanh chóng tiếp cận khu vực có nạn nhân, đưa người bị ảnh hưởng ra khu vực an toàn để hỗ trợ y tế. Song song đó, các thành viên của đội ứng phó triển khai các giải pháp kỹ thuật để xử lý và khắc phục điểm rò rỉ.

Theo đại diện Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nước sạch Sài Gòn, hoạt động sản xuất nước sạch luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh sự cố hóa chất, đặc biệt là rò rỉ khí Clo - loại hóa chất có độc tính cao và khả năng phát tán nhanh trên diện rộng. Việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố rò rỉ Clo nhằm chủ động rà soát, cập nhật và hoàn thiện các phương án xử lý. Hoạt động này không chỉ giúp nâng cao khả năng chỉ huy tại chỗ, huy động lực lượng và phối hợp thông tin xử lý sự cố, mà còn tăng cường sự phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong công tác điều hành và ứng cứu khẩn cấp. Thông qua diễn tập, cán bộ công nhân viên nhà máy được cập nhật kiến thức, quy định an toàn trong sử dụng hóa chất Clo, quy trình tháo lắp và vận hành thiết bị, từ đó nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, khả năng phản ứng nhanh khi có sự cố thực tế xảy ra.

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