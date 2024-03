Sản xuất bền vững hướng đến tăng trưởng xanh

Đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông… cùng những tác động mang tính chu kỳ của tiến trình tăng trưởng phát triển, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực tái cơ cấu kinh tế với các mục tiêu “xanh”, hoàn thiện hành lang pháp lý và chính sách phục vụ cho chuyển đổi xanh. Các quyết định, thông tư được đưa ra nhằm hướng đến mục tiêu Việt Nam Net to Zero Carbon vào năm 2050 và xu hướng kinh tế ESG (Environmental, Social, and Governance).

Trong đó, chuyển đổi kép bao gồm chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đã trở thành mục tiêu, là yếu tố quan trọng hướng đến phát triển bền vững. Chuyển đổi số không chỉ mang lại hiệu quả, sự linh hoạt trong quản lý sản xuất mà còn giúp tối ưu hóa tài nguyên và giảm thiểu lãng phí. Đồng thời, chuyển đổi xanh giúp giảm thiểu tác động đến môi trường và tạo ra một môi trường sống lành mạnh cho cộng đồng.

Ông Phạm Hoài Trung, Trưởng ban Vận động Net to Zero 2050 trình bày tại hội thảo

Tại hội thảo, ông Phạm Hoài Trung, Trưởng ban Vận động Net to Zero 2050, cho rằng cần phải chuyển đổi trong tất cả các lĩnh vực sang chuyển đổi xanh để hướng đến phát triển bền vững trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

Để làm được điều này cần thực hiện theo từng lộ trình cụ thể như: phân tích xác định bối cảnh, đưa ra lộ trình cho doanh nghiệp chuyển đổi phát triển bền vững, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về tiết kiệm năng lượng, mở rộng nhà sản xuất… Ngoài ra, cần tận dụng các công nghệ tiên tiến để thực hiện mô hình phát triển bền vững như ứng dụng IoT, Bigdata, AI, Digital Twin, Real time… vào trong quá trình chuyển đổi.

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Phượng, Viện trưởng Viện Công nghiệp môi trường TPHCM trình bày tham luận tại hội thảo

Tại Việt Nam, các nhà sản xuất nhập khẩu cũng đã chủ động mở rộng sản xuất, thay đổi theo hướng tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và thành lập Liên minh tái chế bao bì Việt Nam – PRO Việt Nam vào năm 2021. Liên minh xác định sứ mệnh phát triển một hệ sinh thái thu gom, tái chế bao bì trong nước đủ mạnh, giúp tăng tỷ lệ tái chế và giảm thiểu tỷ lệ bao bì thải ra môi trường.

Hơn hai năm qua, PRO Việt Nam đẩy mạnh hỗ trợ các hoạt động ở nhiều lĩnh vực, bao gồm nâng cao nhận thức người tiêu dùng về tái chế và phân loại rác, làm vững mạnh hệ sinh thái thu gom bao bì sẵn có, hỗ trợ các chương trình tái chế của nhà máy xử lý và các nhà máy sản xuất nguyên liệu tái chế…

Ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc Công ty QTSC phát biểu tại hội thảo

Ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc Công ty QTSC cho biết, QTSC luôn định vị là khu đô thị xanh - thông minh sẽ cam kết thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi kép thông qua việc tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường và xã hội. Điều này bao gồm việc đầu tư vào công nghệ xanh, xây dựng hạ tầng đô thị xanh, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm với cộng đồng doanh nghiệp. Tập trung vào các giải pháp công nghệ tiên tiến ở các lĩnh vực như: quản trị thông minh, môi trường thông minh, năng lượng thông minh, giao thông thông minh, toà nhà thông minh, an ninh công cộng và hệ sinh thái dữ liệu mở…

“Mô hình đô thị xanh - thông minh tiên tiến không chỉ là một hình mẫu phát triển đô thị trong tương lai mà còn là một cơ hội cho doanh nghiệp tham gia vào một môi trường kinh doanh bền vững và hấp dẫn. QTSC cũng sẽ tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, giảm thiểu lượng chất thải và tác động đến môi trường, giúp tăng cường sức hấp dẫn để thu hút đầu tư và tạo ra một môi trường làm việc tốt nhất cho các doanh nghiệp” ông Trần Hữu Dũng chia sẻ thêm.

BÙI TUẤN