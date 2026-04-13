Sáng 13-4, giá vàng tiếp tục "hạ nhiệt"

Vào khoảng 8 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 168,2 triệu đồng/lượng mua vào và 171,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 13-4 (giờ việt Nam) ở mức 4.717,7 USD/ounce, giảm 32 USD so với giá chốt phiên cuối tuần tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 149,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 21,3-21,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới mở cửa phiên châu Á sáng 13-4 giảm trong bối cảnh giá dầu thô bật tăng vượt mốc 100 USD/thùng. Diễn biến này xảy ra sau khi đàm phán Mỹ - Iran không đạt kết quả và Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo giới phân tích, việc giá dầu tăng mạnh đã làm dấy lên lo ngại lạm phát toàn cầu quay trở lại, kéo theo khả năng các ngân hàng trung ương duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Môi trường lãi suất cao được xem là bất lợi đối với vàng – tài sản không sinh lãi, qua đó tạo áp lực giảm lên giá kim loại quý này.

