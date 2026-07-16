Chi mạnh Quỹ Bình ổn để kiểm soát giá xăng dầu

Liên bộ Công thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel và dầu mazut từ 15 giờ ngày 16-7, nhằm góp phần hạn chế tác động từ đà tăng mạnh của giá thế giới.

Giá xăng dầu quay đầu tăng nhẹ trở lại. Ảnh minh họa: DMS

Theo thông tin điều hành của liên bộ Công thương - Tài chính, trong kỳ điều hành chiều 16-7, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tiếp tục không được trích lập đối với xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut.

Liên bộ quyết định chi sử dụng quỹ ở mức 1.500 đồng/lít đối với dầu diesel và 500 đồng/kg đối với dầu mazut. Mức chi đối với xăng sinh học là 0 đồng/lít.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán lẻ tối đa được áp dụng từ 15 giờ ngày 16-7-2026 như sau:

Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.826 đồng/lít , tăng 635 đồng/lít so với giá bán kỳ trước.

Không cao hơn , tăng so với giá bán kỳ trước. Xăng E10RON95-III: Không cao hơn 20.550 đồng/lít , tăng 547 đồng/lít .

Không cao hơn , tăng . Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 23.329 đồng/lít , tăng 1.584 đồng/lít .

Không cao hơn , tăng . Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 14.459 đồng/kg, tăng 724 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành chịu tác động từ nhiều yếu tố như căng thẳng giữa Mỹ và Iran, nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, Ukraine tăng cường tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga và Nga cấm xuất khẩu dầu diesel.

Những yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới chủ yếu tăng trong kỳ điều hành.

Bình quân từ ngày 9-7 đến 16-7, giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 đạt 100,03 USD/thùng, tăng 5,35%; xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III đạt 103,692 USD/thùng, tăng 6,39%.

Giá dầu diesel 0.05S đạt 136,284 USD/thùng, tăng 17,03%; dầu mazut 180CST 3.5S đạt 486,366 USD/tấn, tăng 13,55%.

Liên bộ Công thương - Tài chính cho biết phương án điều hành được thực hiện trên cơ sở các quy định hiện hành, diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và tình hình Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Phương án nhằm bảo đảm giá trong nước phản ánh xu hướng thị trường thế giới, đồng thời hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và mức giá bán lẻ tối đa được áp dụng từ 15 giờ ngày 16-7. Các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu không được điều chỉnh giá bán sớm hơn thời điểm quy định.

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