Giá chanh giảm sâu, hành lá tăng mạnh

Ngày 16-7, ông Lê Văn Nam, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Mỹ Long (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, giá chanh không hạt xuất khẩu đang giảm mạnh. Hiện doanh nghiệp thu mua xô tại vườn chỉ khoảng 11.500 đồng/kg, giảm hơn 30.000 đồng/kg so với thời điểm trước.

Theo ông Nam, nguyên nhân chủ yếu là Đồng Tháp bước vào cao điểm thu hoạch, nguồn cung tăng mạnh trong khi mùa mưa đến làm sức tiêu thụ giảm. Hợp tác xã đang tiếp tục liên kết với doanh nghiệp để duy trì đầu ra, đồng thời khuyến khích nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, nhằm nâng cao chất lượng và ổn định thị trường.

Chanh không hạt tại Đồng Tháp đang vào vụ thu hoạch

Không chỉ chanh không hạt, giá chanh có hạt cũng xuống mức rất thấp, chỉ còn khoảng 3.000-4.000 đồng/kg tại vườn.

Theo ông Nguyễn Văn Cự, nông dân trồng chanh tại xã Mỹ Long (tỉnh Đồng Tháp), với chi phí thuê nhân công hái khoảng 1.300 đồng/kg và phí vận chuyển gần 2.000 đồng/kg, mỗi ký chanh bán ra lúc này hoàn toàn không đủ bù đắp chi phí. Tuy nhiên, để dưỡng cây chuẩn bị cho lứa hoa mới, nhà vườn vẫn buộc phải bấm bụng thu hoạch. Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có khoảng 6.000ha chanh, sản lượng hơn 131.000 tấn/năm.

Giá hành lá đang tăng đột biến, nông dân phấn khởi. Ảnh: TÍN HUY

Trái ngược với chanh, những ngày gần đây, nông dân trồng hành lá tại xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long phấn khởi khi giá hành tăng mạnh. Hành lá được thương lái đến tận ruộng thu mua theo hình thức cân xô, với giá khoảng 2 triệu đồng/tạ (60kg), tăng đáng kể so với mức 1,2-1,4 triệu đồng/tạ cách đây khoảng một tháng.

Ông Lê Văn Thanh, nông dân xã Tân Lược cho biết hành lá được trồng quanh năm, thời gian sinh trưởng khoảng hai tháng nên có thể xoay vòng nhanh. Tuy nhiên, giá cả luôn phụ thuộc vào cung cầu thị trường, có thời điểm xuống thấp khiến người trồng gần như không có lãi.

Ảnh: TÍN HUY

Ông Thanh cho biết thêm, để canh tác 1ha hành lá cần khoảng 8 tạ giống, nếu thời tiết thuận lợi có thể thu hoạch từ 1,5-2 tấn mỗi vụ. Với mức giá hiện nay, sau khi trừ chi phí giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nhân công, nông dân vẫn có lợi nhuận khá.

TÍN HUY - NGỌC PHÚC