Giá vàng bật tăng vào sáng cuối tuần

Sáng nay 18-7, giá vàng trong nước tăng trở lại sau khi giảm đến 2 triệu đồng/lượng vào hôm trước.

Giá vàng trong nước bật tăng vào sáng 18-7

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 900.000 đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng giá vàng miếng SJC 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng giao dịch vàng miếng SJC ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty PNJ tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng chiều bán.

Công ty SJC tăng 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á ngày 18-7 (giờ Việt Nam) lên 4.017,3 USD/ounce, tăng gần 41 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 17-7. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 128,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 19,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 18,3 triệu đồng/lượng.

Dù giữ được mốc 4.000 USD vào cuối tuần nhưng giá vàng thế giới vẫn ghi nhận mức giảm 2,5% so đầu tuần. Theo các nhà phân tích, căng thẳng leo thang tại Trung Đông làm gián đoạn thị trường năng lượng, đẩy giá dầu tăng và làm dấy lên lo ngại lạm phát, qua đó gây sức ép lên giá vàng.

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NHUNG NGUYỄN