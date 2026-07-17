Tăng cường hợp tác đưa sản phẩm "tick xanh" vào suất ăn học đường

Chiều 17-7, tại TPHCM, MM Mega Market Việt Nam ký kết hợp tác với một số đối tác chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, lan tỏa chương trình “Tick xanh trách nhiệm” vào chuỗi suất ăn học đường. Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng tham dự.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng đoàn tham quan MM Mega Market An Phú, TPHCM, chiều 17-7

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, ngành bán lẻ đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ hướng tới tăng trưởng xanh và kinh tế số. Chương trình "Tick xanh trách nhiệm" hợp tác cùng các nhà sản xuất và đối tác suất ăn học đường, cùng giải pháp số hóa thanh toán toàn diện góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Sầu riêng được bày bán tại MM Mega Market An Phú

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam & Big C Campuchia và Trưởng khối kinh doanh BJC tại Việt Nam, sau một thập kỷ phát triển, MM Mega Market đã tiên phong mô hình "từ trang trại đến bàn ăn", vận hành 5 trạm trung chuyển lớn, liên kết hơn 10.000 hộ nông dân và 1.500 nhà cung cấp. Sự hợp tác lần này là bước đi thiết thực để xây dựng hệ sinh thái bán lẻ - bán sỉ hiện đại, gắn phát triển bền vững với trách nhiệm xã hội và môi trường.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, MM Mega Market Việt Nam cũng xác lập Kỷ lục Việt Nam với “Bàn Salad lớn nhất Việt Nam”, được chế biến hoàn toàn từ nguyên liệu đạt chuẩn.

Các đại biểu tham dự Lễ công bố thí điểm mô hình “Tick xanh trách nhiệm” trong bếp ăn trường học tại phường Bình Đông

* Cùng ngày, UBND phường Bình Đông phối hợp với Sở Công thương TPHCM tổ chức Lễ công bố thí điểm mô hình “Tick xanh trách nhiệm” trong bếp ăn trường học. Mô hình tích hợp công nghệ giúp nhà trường, phụ huynh dễ dàng truy xuất nguồn gốc, nguyên liệu đầu vào.

Tại buổi lễ, 14 cơ sở giáo dục công lập cùng các đơn vị ngoài công lập, nhà cung ứng trên địa bàn đã ký bản cam kết thực hiện nghiêm túc mô hình. Đồng thời, Ngân hàng PVcomBank cũng ký thỏa thuận hợp tác tài chính với 4 trường mầm non công lập để hỗ trợ đầu tư trang thiết bị nhà bếp.

THI HỒNG