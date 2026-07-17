Sáng nay 17-7, giá vàng trong nước giảm mạnh, chênh lệch giá mua và bán vàng nhẫn 9999 được các doanh nghiệp nới rộng đến 4 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 9 giờ ngày 17-7, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty PNJ giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng chiều bán, báo giá ở mức 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng chiều bán.

Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn 1,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 142,1 triệu đồng/lượng mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 142 triệu đồng/lượng mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán.

Sáng 17-7, giá vàng trong nước giảm mạnh

Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao. Biên độ mua - bán vàng miếng khoảng 3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 có mức chênh lệch lớn hơn, dao động từ 3,5-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ ngày 17-7 (giờ Việt Nam) ở mức 3.982,4 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 16-7. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 126,9 triệu đồng/lượng.

Dù phục hồi nhẹ trên thị trường châu Á sáng nay nhưng giá vàng thế giới rời khỏi mốc 4.000 USD/ounce khi số liệu kinh tế tích cực của Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và đồng USD mạnh lên lấn át tác động hỗ trợ từ các báo cáo lạm phát hạ nhiệt và căng thẳng tại eo biển Hormuz.

Giới đầu tư đang theo dõi triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sau các số liệu doanh số bán lẻ, đơn xin trợ cấp thất nghiệp, cùng các chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) thấp hơn kỳ vọng, cũng như cuộc họp FED sắp tới và diễn biến địa chính trị ở Trung Đông.

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NHUNG NGUYỄN