Ô tô đua nhau giảm giá sâu giữa tháng 7

Giữa tháng 7, thị trường ô tô Việt Nam bước vào cuộc cạnh tranh mới về giá khi nhiều hãng liên tiếp điều chỉnh giá niêm yết hoặc gia tăng ưu đãi. Đáng chú ý, động thái giảm giá được thực hiện ngay từ giữa năm, thay vì chờ đến cao điểm mua sắm cuối năm như thường lệ.

Toyota đã điều chỉnh giá niêm yết mẫu Camry HEV Premium, giảm 140 triệu đồng, xuống còn 1,36 tỷ đồng. Bộ đôi MPV Veloz Cross và Avanza Premio được áp dụng ưu đãi trị giá 65-75 triệu đồng, gồm hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, 1 năm bảo hiểm thân vỏ và lãi suất 0% cố định trong 12 tháng đầu.

Honda Việt Nam công bố giá bán mới đối với HR-V G trong tháng 7, giảm 30 triệu đồng, còn 669 triệu đồng. Các phiên bản khác giữ nguyên giá; riêng màu trắng ngọc và đỏ có giá cao hơn 8 triệu đồng.

Trong tháng này, Honda City và BR-V L được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ; BR-V G và HR-V L được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Hyundai Thành Công cũng tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi trong tháng 7. Mẫu Hyundai Palisade được giảm giá niêm yết khoảng 160-170 triệu đồng ở tất cả phiên bản, đưa giá bán xuống còn 1,299-1,429 tỷ đồng.

KIA Việt Nam ngay tháng 7 có mức giảm dao động từ 10 - 36 triệu đồng cho 3 dòng xe gầm cao đô thị, bao gồm: Sonet, Seltos và Carens. Ảnh: ĐỨC TRUNG

KIA Việt Nam cập nhật giá bán mới cho 3 mẫu xe gầm cao đô thị gồm Sonet, Seltos và Carens, với mức giảm 10-36 triệu đồng tùy phiên bản. Cùng với các chương trình ưu đãi đang áp dụng, tổng mức giảm thực tế có thể lên tới 43 triệu đồng. Một số mẫu xe KIA khác cũng được ưu đãi tới 70 triệu đồng.

Khách hàng tìm hiểu các mẫu xe tại một triển lãm ô tô vừa diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

BYD Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi cho toàn bộ các mẫu xe trong tháng 7, gồm thiết bị sạc cầm tay và thiết bị chuyển đổi nguồn điện V2L chính hãng. Một số mẫu còn được tặng bộ sạc treo tường công suất 7kW và ứng dụng BYD APP, tổng trị giá 14,9 triệu đồng.

Trong đó, Seal 5 và Sealion 6 được hỗ trợ 50%-100% lệ phí trước bạ; Atto 2 được ưu đãi 30 triệu đồng tiền mặt hoặc 1 năm bảo hiểm vật chất tùy phiên bản; Han EV và Sealion 8 bản Performance AWD được tặng 20 triệu đồng.

Theo một số chuyên gia ô tô, các chương trình giảm giá, ưu đãi trong tháng 7 có thể xuất phát từ việc doanh số nửa đầu năm 2026 chưa đạt kỳ vọng của nhiều hãng.

Bên cạnh đó, tháng 7 âm lịch đang đến gần. Đây là thời điểm nhiều người tiêu dùng có tâm lý hạn chế mua tài sản có giá trị lớn như ô tô. Vì vậy, các hãng chủ động giảm giá sớm nhằm kích cầu trước “tháng Ngâu”.

Khách hàng tham quan các mẫu xe tại showroom mazda Tân Sơn Nhất (phường Đức Nhuận, TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong tháng 6-2026, các thành viên VAMA bán ra 31.104 ô tô các loại, tăng 4% so với tháng trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh số của các thành viên VAMA đạt 187.883 xe, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025.

Nếu tính thêm 25.069 xe Hyundai do Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam lắp ráp, phân phối và 115.916 ô tô điện VinFast đã bàn giao, tổng lượng ô tô tiêu thụ tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 đạt 328.818 xe, tăng hơn 74.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

ĐỨC TRUNG