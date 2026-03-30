Kinh tế

Thị trường

Sáng 30-3, giá vàng miếng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng

SGGPO

Giá vàng trong nước sáng đầu tuần đảo chiều giảm theo giá vàng thế giới.

Vào khoảng 8 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 168,4 triệu đồng/lượng mua vào và 171,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 168,2 triệu đồng/lượng mua vào và 171,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, còn 168,4 triệu đồng/lượng mua vào và 171,4 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 50 phút ngày 30-3 (giờ việt Nam) ở mức 4.466,6 USD/ounce, giảm gần 27 USD so với giá chốt phiên tại New York phiên cuối tuần. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 141,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 29,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 29,4-29,6 triệu đồng/lượng.

Thời gian gần đây, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới luôn duy trì ở mức cao, có thời điểm chạm gần 31 triệu đồng mỗi lượng. Nguyên nhân chủ yếu do giá vàng trong nước tăng nhanh nhưng lại giảm chậm hơn đáng kể so với diễn biến của thị trường thế giới.

NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Vàng miếng SJC Kho bạc Mỹ Kitco Giá vàng Nhẫn Báo giá PMI USD

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn