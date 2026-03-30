Sáng 30-3, giá vàng miếng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 8 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 168,4 triệu đồng/lượng mua vào và 171,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 168,2 triệu đồng/lượng mua vào và 171,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, còn 168,4 triệu đồng/lượng mua vào và 171,4 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 50 phút ngày 30-3 (giờ việt Nam) ở mức 4.466,6 USD/ounce, giảm gần 27 USD so với giá chốt phiên tại New York phiên cuối tuần. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 141,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 29,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 29,4-29,6 triệu đồng/lượng.

Thời gian gần đây, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới luôn duy trì ở mức cao, có thời điểm chạm gần 31 triệu đồng mỗi lượng. Nguyên nhân chủ yếu do giá vàng trong nước tăng nhanh nhưng lại giảm chậm hơn đáng kể so với diễn biến của thị trường thế giới.

NHUNG NGUYỄN