Kinh tế

Thị trường

Giá vàng lên sát 173 triệu đồng/lượng sáng cuối tuần

SGGPO

Giá vàng trong nước sáng ngày 28-3 tiếp tục tăng sau khi giá vàng thế giới phục hồi sát 4.500 USD/ounce.

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý, Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 169,8 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 169,6 triệu đồng/lượng mua vào và 172,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán lên 169,8 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Tập đoàn Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán lên 169,6 triệu đồng/lượng mua vào và 172,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần tại thị trường châu Á ngày 28-3 ở mức 4.493,68 USD/ounce, tăng gần 116 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 27-3. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 142,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 30,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 29,9-30,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới bật tăng lên sát 4.500 USD/ounce nhờ lực bắt đáy của nhà đầu tư sau khi giá vàng giảm sâu, dưới giá bình quân 200 ngày vào phiên hôm thứ Năm. Cùng với đó, nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị khi cuộc chiến tranh Mỹ - Iran bước sang tuần thứ năm cũng là một động lực để giá vàng đi lên.

NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Vàng miếng SJC Giá vàng Bảo Tín Minh Châu Giá bình quân Báo giá Nhẫn Phiên cuối tuần Mua vào

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn