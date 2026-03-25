Chiều 25-3: Giá vàng giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước chiều 25-3 giảm 1,2-1,5 triệu đồng/lượng so với buổi sáng, qua đó thu hẹp chênh lệch với giá vàng thế giới.

Khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với buổi sáng, nhưng vẫn tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với cuối giờ chiều 24-3. Giá niêm yết ở mức 170,5 triệu đồng/lượng mua vào và 173,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng cùng ngày, nhưng vẫn tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua, hiện niêm yết ở mức 170,5 triệu đồng/lượng mua vào và 173,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Đối với vàng nhẫn 9999, Tập đoàn Phú Quý giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng nay, nhưng vẫn tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua, xuống còn 170,5 triệu đồng/lượng mua vào và 173,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra đối với vàng nhẫn 9999 so với sáng nay, nhưng vẫn tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với chiều qua, niêm yết ở mức 170,3 triệu đồng/lượng mua vào và 173,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ ngày 25-3 (giờ Việt Nam) giảm còn 4.563,8 USD/ounce, thấp hơn khoảng 27 USD so với sáng nay, nhưng vẫn cao hơn gần 90 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 24-3. Quy đổi theo tỷ giá, mức giá này tương đương khoảng 144,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 28,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 28,4-28,6 triệu đồng/lượng.

