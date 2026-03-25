Chiều 25-3: Giá vàng giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với buổi sáng, nhưng vẫn tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với cuối giờ chiều 24-3. Giá niêm yết ở mức 170,5 triệu đồng/lượng mua vào và 173,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng cùng ngày, nhưng vẫn tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua, hiện niêm yết ở mức 170,5 triệu đồng/lượng mua vào và 173,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Đối với vàng nhẫn 9999, Tập đoàn Phú Quý giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng nay, nhưng vẫn tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua, xuống còn 170,5 triệu đồng/lượng mua vào và 173,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Công ty SJC cũng điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra đối với vàng nhẫn 9999 so với sáng nay, nhưng vẫn tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với chiều qua, niêm yết ở mức 170,3 triệu đồng/lượng mua vào và 173,3 triệu đồng/lượng bán ra.
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ ngày 25-3 (giờ Việt Nam) giảm còn 4.563,8 USD/ounce, thấp hơn khoảng 27 USD so với sáng nay, nhưng vẫn cao hơn gần 90 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 24-3. Quy đổi theo tỷ giá, mức giá này tương đương khoảng 144,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 28,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 28,4-28,6 triệu đồng/lượng.