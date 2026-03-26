Kinh tế

Thị trường

Chiều 26-3: Giá vàng giảm cao nhất đến 4,9 triệu đồng/lượng

SGGP

Sau khi bất động vào buổi sáng dù giá vàng thế giới giảm, giá vàng chiều 26-3 đột ngột giảm mạnh. Trong đó có doanh nghiệp giảm đến 4,9 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 14 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm đến 4,9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, giao dịch ở mức 167,6 triệu đồng/lượng mua vào và 170,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 3 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 167,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 4,9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, giao dịch ở mức 167,6 triệu đồng/lượng mua vào và 170,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, còn 167,5 triệu đồng/lượng mua vào và 170,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng giảm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 168,3 triệu đồng/lượng mua vào và 171,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 26 - 3 (giờ Việt Nam) giảm còn 4.451,9 USD/ounce, giảm gần 55 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 25-3. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 141,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 29,3 - 30,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 29,2 - 30,1 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

