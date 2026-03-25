Doanh nghiệp Việt nâng chuẩn để gia nhập thị trường thực phẩm 863 tỷ USD

Ngày 25-3, tại TPHCM, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng tổ chức hội thảo “Xu hướng thực phẩm năm 2026: Sức khỏe, bền vững và tuân thủ quy định”, thu hút đông đảo doanh nghiệp ngành thực phẩm tham dự.

Phát biểu khai mạc, bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc ITPC, nhận định: Ngành thực phẩm đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, với ba trụ cột chính là sức khỏe, phát triển bền vững và tuân thủ quy định. Người tiêu dùng không chỉ “ăn ngon” mà chuyển sang “ăn có trách nhiệm”, ưu tiên các sản phẩm tốt cho sức khỏe, minh bạch nguồn gốc và thân thiện môi trường. Đây là xu hướng dài hạn, buộc doanh nghiệp phải thay đổi nếu muốn duy trì thị trường.

Theo thông tin tại hội thảo, thị trường thực phẩm lành mạnh toàn cầu dự kiến đạt hơn 863 tỷ USD vào năm 2026, trong khi thực phẩm chức năng ước đạt khoảng 342,9 tỷ USD. Dư địa lớn, nhưng đi kèm là hệ thống tiêu chuẩn ngày càng chặt chẽ, từ an toàn thực phẩm, ghi nhãn đến truy xuất nguồn gốc.

Theo ThS. Nguyễn Thị Phượng Vĩ, Trưởng bộ phận Tư vấn Công ty Eurofins Sắc Ký Hải Đăng, các thị trường nhập khẩu đang siết kiểm soát theo hướng toàn chuỗi, từ vùng nguyên liệu đến thành phẩm. Các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc số hóa, kiểm soát vi sinh, dư lượng hóa chất, phụ gia và vật liệu bao bì tiếp xúc thực phẩm ngày càng khắt khe. Doanh nghiệp không thể chỉ kiểm soát ở khâu cuối mà phải quản trị rủi ro ngay từ đầu vào. Nếu không đáp ứng, nguy cơ bị cảnh báo hoặc trả hàng là rất lớn.

Công ty TNHH TM Chế biến Nông sản Thực phẩm Tuấn Đạt, TPHCM. Ảnh: Minh Xuân

Cùng với áp lực tiêu chuẩn, xu hướng tiêu dùng cũng thay đổi nhanh, mở ra cơ hội cho các dòng sản phẩm “xanh – sạch – tiện lợi”. Từ thực tiễn doanh nghiệp, bà Võ Thị Phi Phượng, Giám đốc Công ty Cổ phần Võ Bảo, cho biết để đưa sản phẩm vào các thị trường như Mỹ, Úc hay Singapore, doanh nghiệp phải chuẩn bị đồng bộ từ tiêu chuẩn chất lượng, xanh, sạch, hồ sơ pháp lý đến bao bì và định vị sản phẩm. Việc chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang sản phẩm chế biến, tiện lợi, có thương hiệu là hướng đi giúp gia tăng giá trị và mở rộng thị trường.

Các ý kiến tại hội thảo cho rằng, trong bối cảnh tiêu chuẩn toàn cầu ngày càng cao, doanh nghiệp Việt không thể tiếp tục sản xuất theo khả năng sẵn có mà phải chuyển sang sản xuất theo tiêu chuẩn và nhu cầu thị trường. Việc đầu tư công nghệ, minh bạch thông tin và xây dựng thương hiệu sẽ là chìa khóa để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Nhiều ý kiến cho rằng, để tham gia thị trường thực phẩm toàn cầu quy mô hàng trăm tỷ USD, doanh nghiệp Việt buộc phải nâng chuẩn toàn diện, từ sản xuất đến quản trị chất lượng. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp Việt không chỉ giữ được thị trường xuất khẩu mà còn từng bước gia nhập và nâng vị thế trong thị trường thực phẩm toàn cầu quy mô hàng trăm tỷ USD.

MINH XUÂN