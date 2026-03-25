Xuất khẩu rau quả quý 1 đạt gần 1,5 tỷ USD

Ngày 25-3, Bộ NN-MT cho biết, kim ngạch xuất nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 3-2026 tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực, đặc biệt ở chiều xuất khẩu, góp phần nâng mức xuất siêu toàn ngành lên gần 717 triệu USD trong quý 1.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 3-2026 ước đạt 482,6 triệu USD, tăng 37,3% so với tháng 2-2026 và tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý 1, xuất khẩu rau quả đạt khoảng 1,478 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy ngành hàng này tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh thị trường nông sản thế giới còn nhiều biến động.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả trong tháng 3-2026 đạt gần 196 triệu USD, tăng 1% so với tháng trước nhưng giảm 2% so với cùng kỳ. Lũy kế 3 tháng đầu năm, nhập khẩu đạt 761,4 triệu USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, ngành rau quả tiếp tục duy trì xuất siêu; riêng tháng 3 đạt 286,6 triệu USD, nâng tổng mức xuất siêu quý 1-2026 lên 716,8 triệu USD.

Nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp ở xã Long Hoà (TPHCM) trồng chuối cấy mô xuất khẩu

Xét theo thị trường, Trung Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất của rau quả Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt hơn 538 triệu USD, tăng 76% so với cùng kỳ và chiếm hơn 54% thị phần. Đây là mức tăng trưởng cao, đồng thời cho thấy sự phụ thuộc lớn của ngành rau quả vào thị trường này.

Đứng thứ hai là Hoa Kỳ với kim ngạch gần 79,5 triệu USD, chiếm khoảng 8% thị phần; tiếp đến là Hàn Quốc và Nhật Bản với giá trị xuất khẩu lần lượt đạt hơn 42,7 triệu USD và khoảng 35 triệu USD. Một số thị trường ghi nhận mức tăng trưởng mạnh như Malaysia tăng 197%, Đức tăng 183% và Hà Lan tăng 155%, phản ánh xu hướng mở rộng thị trường xuất khẩu ra ngoài châu Á. Trong khi đó, Thái Lan là thị trường sụt giảm, chỉ đạt khoảng 72% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều nhập khẩu, Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng là hai nguồn cung lớn nhất cho thị trường Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt hơn 214 triệu USD, chiếm gần 38% thị phần, trong khi Hoa Kỳ đạt khoảng 167 triệu USD, chiếm gần 30%. Ngoài ra, nhập khẩu từ các thị trường như Úc, Ấn Độ và Thái Lan đều tăng mạnh; trong đó, Ấn Độ tăng hơn 243% và Úc tăng hơn 200%, cho thấy nhu cầu đa dạng nguồn cung trong nước đang gia tăng.

Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Kim Long (xã Phú Giáo, TPHCM) trồng dưa lưới xuất khẩu

Tổng thể, bức tranh xuất nhập khẩu rau quả quý 1 cho thấy xu hướng tăng trưởng tích cực, đặc biệt ở xuất khẩu. Tuy nhiên, cơ cấu thị trường vẫn bộc lộ sự tập trung lớn vào một số đối tác chủ lực, nhất là Trung Quốc. Dù vậy, việc nhiều thị trường mới tăng trưởng mạnh cũng mở ra tín hiệu tích cực về khả năng đa dạng hóa thị trường, góp phần nâng cao tính bền vững cho ngành rau quả Việt Nam trong thời gian tới.

ĐỨC TRUNG