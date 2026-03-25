Giá xăng dầu giảm mạnh từ 14 giờ ngày 25-3

Giá xăng dầu bán lẻ trong nước đồng loạt giảm mạnh từ 14 giờ ngày 25-3, trong đó giá xăng RON95-III còn tối đa 29.957 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 14 giờ ngày 25-3

Chiều 25-3, Bộ Công thương thông tin, liên bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giảm giá xăng dầu trong nước trước diễn biến giá xăng dầu thế giới giảm.

Theo Bộ Công thương, giá xăng dầu thế giới ngày 24-3 giảm do tác động của một số yếu tố như thông tin Mỹ tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran, tiến trình đàm phán giữa Mỹ - Iran... Bình quân, giá xăng RON92 giảm 7,46% và xăng RON95 giảm 12,13%, dầu hỏa giảm 10,28% và dầu diesel giảm 4,46%, trong khi dầu mazut giảm 10,78% so với kỳ trước. Theo tính toán của liên bộ, giá cơ sở xăng RON95-III giảm 10,54%, vượt ngưỡng 10% theo quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP của Chính phủ vừa ban hành.

Trên cơ sở đó, liên bộ quyết định điều chỉnh giảm giá xăng dầu trong nước, trên cơ sở diễn biến giá thế giới và các quy định hiện hành. Kỳ này, tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với mức chi là 3.000 đồng/lít đối với xăng, 4.000 đồng/lít đối với dầu diesel, 3.000 đồng/lít đối với dầu hỏa và dầu mazut. Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ước còn khoảng 613 tỷ đồng.

Sau điều hành, từ 14 giờ ngày 25-3, giá bán lẻ tối đa với các mặt hàng xăng dầu trong nước như sau: xăng E5RON92 không cao hơn 28.075 đồng/lít, giảm 2.039 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 29.957 đồng/lít, giảm 3.883 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 37.899 đồng/lít, giảm 1.767 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 36.355 đồng/lít, giảm 4.100 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.245 đồng/kg, giảm 2.364 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, mức giá trong nước hiện tương đối phù hợp với diễn biến thị trường thế giới và tiếp tục duy trì chênh lệch hợp lý giữa xăng E5RON92 và xăng RON95-III nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học. Tính đến ngày 25-3, giá xăng tại Việt Nam ở mức trung bình trong khu vực.

PHÚC VĂN