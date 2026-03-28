Phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026

Chiều 28-3, tại Quảng trường 2-4 (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Bộ Công Thương phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa, Báo Tiền Phong và Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026, với thông điệp: “An toàn thông tin - Gắn kết niềm tin - Tiêu dùng bền vững”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc. Ảnh: HIẾU GIANG

Sự kiện là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng năm nay, với nhiều chương trình như “Góc tư vấn người tiêu dùng”, “Chạy hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng”..., nhằm tăng cường truyền thông, giao lưu cộng đồng và hỗ trợ thiết thực cho người tiêu dùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế số, chuyển đổi xanh và hội nhập sâu rộng, việc bảo vệ người tiêu dùng cần được đặt lên hàng đầu, coi niềm tin của người tiêu dùng là “tài sản chiến lược” của nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cùng các đại biểu tham quan gian hàng. Ảnh: BAN TỔ CHỨC

Chủ đề năm nay tập trung vào 3 trụ cột: bảo đảm an toàn, minh bạch thông tin cho người tiêu dùng; tăng cường gắn kết niềm tin giữa doanh nghiệp, Nhà nước và người tiêu dùng; thúc đẩy tiêu dùng xanh, thân thiện môi trường.

Thông qua chuỗi hoạt động, Ban tổ chức kỳ vọng nâng cao nhận thức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan trong xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng minh bạch, an toàn, bền vững.

