Sáng 25-3, giá vàng tăng thêm 4,5- 4,8 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng thêm 4,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 172 triệu đồng/lượng mua vào và 175 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng thêm 4,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 171,7 triệu đồng/lượng mua vào và 174,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Tập đoàn Phú Quý tăng thêm 4,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, lên 171,7 triệu đồng/lượng mua vào và 174,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 4,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 171,8 triệu đồng/lượng mua vào và 174,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ ngày 25-3 (giờ Việt Nam) lên 4.596,1 USD/ounce, tăng gần 134 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 24-3. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 146 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 28,7- 29 triệu đồng/ và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 ở mức 28,7-28,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới từ mức dưới 4.100 USD/ounce vào ngày thứ 2 đầu tuần phục hồi lên sát 4.600 USD/ounce được các chuyên gia lý giải do nhu cầu bắt đáy sau khi giá vàng có lúc giảm sâu đã tạo ra một lực đỡ quan trọng cho thị trường. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SDPR Gold Trust đã mua ròng gần 0,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ ba, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.053 tấn. Cùng với đó, nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong dài hạn do thế giới đối mặt nhiều bất ổn, từ căng thẳng địa chính trị cho tới nợ công tăng cao, cũng giữ cho giá vàng tránh giảm sâu hơn.

