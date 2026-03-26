Xuất khẩu hồ tiêu đạt kim ngạch gần 430 triệu USD trong quý 1

Giá hồ tiêu thế giới đang ở mức cao, tạo điều kiện cho xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt kim ngạch khá tốt trong những tháng đầu năm.

Giá hồ tiêu đang ở mức gần 140.000 đồng/kg, nông dân các vùng chuyên canh hồ tiêu thắng lớn trong vụ thu hoạch 2026

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, trong quý 1-2026, cả nước xuất khẩu được hơn 50.000 tấn hồ tiêu, thu về gần 430 triệu USD, tăng lần lượt 34,6% về lượng và 28% về kim ngạch.

Nhìn chung, hoạt động xuất khẩu hồ tiêu đang có sự phục hồi tích cực ngay từ đầu năm, phản ánh nhu cầu tiêu thụ trên thị trường thế giới đang dần cải thiện.

Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều yếu tố hỗ trợ. Cụ thể, năm nay, nguồn cung tiêu toàn cầu dự báo giảm 15-20% do tồn kho tại các nước sản xuất lớn suy giảm, trong khi nhu cầu phục hồi rõ nét. Đáng chú ý, Mỹ được kỳ vọng tăng nhập khẩu khi thuế suất về 0%, còn Trung Quốc gia tăng mua do tồn kho thấp.

Về thị trường, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục là hai quốc gia nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam. Việc Mỹ duy trì vị trí dẫn đầu phản ánh nhu cầu ổn định từ thị trường tiêu thụ lớn, trong khi Trung Quốc có dấu hiệu tăng nhập khẩu trở lại sau giai đoạn trầm lắng trước đó. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần thúc đẩy đà tăng trưởng chung của ngành.

Nông dân tỉnh Đồng Nai thu hoạch hồ tiêu vụ 2026

Ở góc độ doanh nghiệp, Olam Việt Nam là đơn vị xuất khẩu lớn nhất trong 3 tháng qua, tiếp theo là Phúc Sinh Group và Simexco Đắk Lắk. Sự dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn cho thấy vai trò quan trọng của những đơn vị có năng lực chế biến sâu, hệ thống khách hàng quốc tế ổn định và khả năng tận dụng tốt các cơ hội thị trường.

Năm 2025, Việt Nam đạt kim ngạch 1,66 tỷ USD từ xuất khẩu hồ tiêu. Ngành hàng này đang đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 1,7 tỷ USD trong năm 2026.

Một số chuyên gia nông nghiệp nhận định, trong thời gian tới, triển vọng ngành hồ tiêu Việt Nam được đánh giá khả quan, song vẫn cần theo dõi sát các yếu tố như biến động giá thế giới, nguồn cung từ các nước sản xuất lớn và sự thay đổi trong chính sách thương mại của các thị trường nhập khẩu để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

ĐỨC TRUNG